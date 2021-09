Paris Saint-Germain-Clermont, match valido per la quinta giornata di Ligue 1, si è concluso col punteggio di 4-0 in favore dei parigini.

Mbappé e compagni banchettano sulla brutta copia del Clermont visto in avvio di campionato, presentatosi al Parco dei Principi da imbattuto. La squadra di Pochettino riesce a imporsi nonostante un organico decimato dall’assenza dei sudamericani (tra cui Messi e Neymar), e allontana il brusìo scettico riguardo la propria solidità difensiva. Come nella gara precedente contro il Reims, i parigini non concedono gol, e regalano il primo clean sheet all’esordio ufficiale di Gigio Donnarumma.

La partita si avvia sul binario parigino già dal primo tempo: mattatore inatteso di giornata è Ander Herrera, che al 20’ e al 31’ realizza una doppietta grazie a due blitz in area di rigore. Ma il Clermont di Gastien non è mai domo, e pizzica la difesa parigina in una manciata di occasioni durante i primi 45’. All’alba della seconda frazione ci sono tutti i presupposti per una partita combattuta, ma a sgretolare definitivamente le speranze del Clermont ci pensa Mbappé al 54’: fuga in solitaria, dribbling sul portiere e conclusione a porta vuota. Alla festa si aggiunge anche Gueye, con un comodo tap-in di testa dopo l’ennesima iniziativa del martellante Mbappé.

Gli uomini di Pochettino continuano così la marcia a punteggio pieno, e si presentano all'esordio in Champions League contro il Brugge nel migliore dei modi.

Classifiche e risultati

Tabellino

PSG-CLERMONT 4-0

PSG (4-3-1-2): Donnarumma; Hakimi (72’ Kehrer), Marquinhos, Kimpembe (79’ Bitumazala), Diallo; Herrera, Danilo, Gueye (71’ Dina Ebimbe); Rafinha; Draxler (85’ Mendes), Mbappé (79’ Icardi). All. Pochettino.

CLERMONT (4-2-3-1): Desmas; Zedadka, Houtondji, Ogier (72’ Billong), Nsimba; Abdul Samed, Gastien (86’ Iglesias); Dossou (72’ Tell), Berthomier (61’ Khaoui), Allevinah (61’ Rashani); Hamel. All. Gastien.

Arbitro: Mikael Lesage.

Gol: 20’, 31’ Herrera (P), 54’ Mbappé (P), 65’ Gueye (P)

Assist: Draxler (P)

Ammoniti: Zedadka (C)

La cronaca in 10 momenti chiave

11’ - MARQUINHOS SPRECA TUTTO SOLO! Sulla punizione battuta da Mbappé, il brasiliano piomba sul pallone di testa a pochi passi da Desmas. La conclusione è lenta e centrale, nessun problema per il portiere del Clermont.

20’ - GOL! HERRERA PORTA IN VANTAGGIO IL PSG! Grande accelerazione di Hakimi sulla fascia: il suo cross rasoterra viene respinto dal portiere e dato in pasto all'inserimento di Herrera: lo spagnolo conclude di testa a porta vuota.

25’ - ZEDADKA SCONGIURA IL RADDOPPIO DI DANILO! Contropiede rapido innescato da Mbappé: Hakimi si trova in buona posizione sulla fascia, il suo filtrante in mezzo è perfetto per la corsa di Danilo Pereira, il cui tiro viene respinto dalla scivolata diseprata di Zedadka.

26’ - MBAPPE' ARMA IL DESTRO! la difesa del Clermont si sfilaccia un'altra volta, Mbappé punta Ogier e scarica un destro rasoterra. Desmas si distende e blocca in due tempi.

29 ‘ - ALLEVINAH VICINO AL PAREGGIO! Il numero 11 del Clermont riceve palla dopo un aleggerezza in impostazione di Danilo: tiro dal limite che sfila di poco al lato del palo.

31’ - GOL! ANDER HERRERA TROVA LA DOPPIETTA! Lo spagnolo fa bis ancora una volta a rimorchio. Azione generata dalla corsa in profondità di Mbappé, che mette in mezzo un pallone sporcato dalla difesa avversaria. Sulla sfera piomba come un avvoltoio Herrera, che non spreca.

39 ‘ -ZEDADKA SALVA UN GOL! Draxler si ritrova il pallone nel cuore dell'area: finta, controfinta e tiro di precisione: Zedadka si oppone di testa e toglie le castagne dal fuoco.

54’ - GOL! ECCO MBAPPE'! 3-0 PSG! Fuga solitaria in contropiede, il gioiello francese semina tutti, compreso il portiere. A porta vuota, Mbappé insacca con estrema facilità. Ottima la scodellata di Draxler.

63’ - COSA SI E' DIVORATO MBAPPE'! Il PSG continua a pedalare in contropiede: Gueye lancia Mbappé in porta,ma a tu per tu col portiere il francese si perde in un bicchiere d'acqua. Pallonetto fuori misura.

65’ - GOL! POKER PSG CON GUEYE! Mbappé trova l'opposizione ravvicinata di Desmas. Il tiro viene deviato, ma Gueye è appostato a pochi metri dalla linea e insacca di testa.

MVP

Ander HERRERA: due gol di rapina, uno di testa e l’altro di piattone ravvicinato, entrambi insaccati a rimorchio. Tempi di inserimento da rapace.

Promosso

Kylian MBAPPE’: basta un suo allungo e la difesa del Clermont si sfilaccia ai suoi piedi. Un suo guizzo in profondità propizia il raddoppio di Herrera. Nella ripresa continua a pedalare in profondità e riesce a sfondare. Inarrestabile.

Bocciato

Jason BERTHOMIER: il meno vivace tra i suoi. Prestazione senza infamia e senza lode.

