Evidentemente quella del subire una rapina in casa è ormai una "tassa da pagare” in quel di Parigi. Era successo ai tempi per giocatori comee non solo; è successo nella passata stagione a Mauro Icardi . Per ora,l'ha solo sfiorata, visto che ad essere svaligiato è stato l'hotel dove alloggia, il prestigiosissimodi Parigi. Hotel che ha ospitato Michael Jackson e altre star e che ha al suo interno suite dal costo di. Nella notte, però, si sono introdotti in 4 camere differenti dei ladri che si sono calati dal tetto. Mascherati, abili e silenziosi, i malviventi hanno svaligiato le 4 camere per un bottino superiore ai 50 mila euro, secondo le prime indagini degli inquirenti.