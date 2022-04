Tanti, troppi problemi in casaCon il campionato diormai in saccoccia ma che rappresenta proprio il minimo sindacale, èche tuona post vittoria contro l'Angers per una situazione che non ha mai capito durante tutta la stagione:I due portieri si sono alternati tutto l'anno con un lieve minutaggio in più a favore dell'italiano che ha giocato anche i match più importanti, compresa la notte horror aldove il Psg si è inchinato al Re Benzema. Un altro caso complicato da risolvere per Pochettino che, ad ora, non sa se sarà alla guida dei parigini la prossima stagione.