Un "Classique" equilibrato e ricco di occasioni da rete finisce appannaggio del PSG, che al Parco dei Principi s'impone sull'Olympique Marsiglia grazie alla rete di Neymar al 2' di recupero. Galtier si gode sempre il primato in solitario a 26 punti, a +3 dal Lorient, a + 5 dal Lens e a +6 proprio sull'OM di Igor Tudor, che al 72' resta in dieci per un fallaccio "criminale" di Gigot su Neymar.

Ad

Il tabellino

Ligue 1 Campos: "Errore prendere Neymar e Mbappé insieme" 30/09/2022 ALLE 17:49

PSG-OLYMPIQUE MARSIGLIA 1-0

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Danilo Pereira (25' Mukiele), Bernat; Verratti, Vitinha, Fabian Ruiz; Messi (79' Sarabia), Mbappé, Neymar (88' Carlos Soler). All.: Galtier.

Marsiglia (3-4-3): Pau Lopez; Mbemba, Bailly (45' Gigot), Balerdi; Clauss, Rongier, Veretout (79' Gueye), Nuno Tavares (71' Kaboré); Guendouzi, Alexis Sanchez (79' Dieng), Harit (71' Ünder). All.: Tudor.

Arbitro: Clément Turpin di Oullins.

Gol: 45'+2 Neymar (P)

Assist: - Mbappé (P, 1-0)

Note - Recupero: 3+5. Espulso: al 72' Gigot (M) per gioco scorretto. 3+4. Espulso: Ammonito: Marquinhos.

Il momento social

Una grande prestazione per il portiere ex Roma Pau Lopez, autore di numerosi interventi riolutivi tra i pali e in uscita.

La cronaca della partita in 14 momenti chiave

4' - MESSI! La Pulce penetra in area e va al tiro: questa volta, parata molto più difficoltosa per Pau Lopez!

Messi-Bailly. Credit Foto Eurosport

5' - HAKIMI! Azione corale del PSG e cross dalla sinistra di Mbappé: Pau Lopez esce magistralmente sul tiro dell'ex Inter, tutto solo, mandando la sfera in corner.

20' - NEYMAR MANDA AL TIRO MBAPPE IN RIPARTENZA! Rasoterra angolatissimo su cui Pau Lopez ci arriva con grande maestria!

26' - NUNO TAVARES! Mukiele (appena entrato al posto dell'infortunato Danilo Pereira) si fa subito sorprendere con un tunnel. Il portoghese del Marsiglia incrocia il sinistro rasoterra: palla a lato non di molto.

28' - MBAPPE! Dribbling, controdribbling e destro a giro: Pau Lopez ci arriva nuovamente, smanacciando alto.

31' - BOLIDE DI NUNO TAVARES! Altra risposta di Donnarumma sul numero 30 del Marsiglia!

35' - TRAVERSA DI MESSI! Palla che poi rimbalza fuori dalla linea di porta e disimpegnata dalla retroguardia marsigliese!

45'+2 - GOL DEL PSG CON NEYMAR! Recupero grintoso di Verratti su Harrit, Mbappé la mette per il brasiliano che, all'altezza del dischetto, apre il piatto destro e piazza la sfera all'angolino: 1-0!

Neymar. Credit Foto Getty Images

50' - DESTRO A INCROCIARE DI MBEMBA! Donnarumma mette la "manona" e respinge in calcio d'angolo il fendente del difensore ex Porto.

53' - ALTRO INTERVENTO TOP DI DONNARUMMA! Clauss sbuca alle spalle di Bernat con un eccellente aggancio e conclude a rete: l'ex Milan la respinge coi piedi in uscita.

61' - MBAPPE MANDA ALLA CONCLUSIONE RAVVICINATA VERRATTI! Grande intervento di Pau Lopez (tra i migliori in campo) in uscita.

70' - INCURSIONE DI HAKIMI! L'ex Inter, arrivato quasi a fondo campo, conclude a rete trovando l'ennesima respinta di Pau Lopez.

72' - ESPULSO GIGOT! Intervento assurdo su Neymar del giocatore subentrato a Bailly: brasiliano letteralmente trebbiato sulla trequarti! Marsiglia in dieci uomini!

78' - PALLONETTO DI MESSI! Palla sull'esterno alto della traversa della porta difesa da Pau Lopez.

Il migliore

Verratti. Nasce da un suo grintoso recupero palla su Harit la rete che decide l'incontro. Nel resto del match è l'uomo ovunque della metà campo parigina.

Il peggiore

Harit. Perde troppi palloni. E non solo quello sradicatogli da Verratti al 2' di recupero del primo tempo...

"Messi! Messi! Messi", il coro dei giornalisti alla presentazione

Serie A Mathias Pogba, nuovi attacchi a Paul: dalla stregoneria a Mbappé 23/09/2022 ALLE 10:51