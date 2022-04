, al suo primo anno con la maglia del PSG. L’ultimo errore per il portiere della nazionale è arrivato durante il match contro il Marsiglia: sul punteggio di 1-0 per i parigini , “Gigio” è stato il protagonista di un’uscita a vuoto che ha permesso a Ćaleta-Car di trovare il pareggio sottomisura . L'Équipe, stamattina, ha scritto della situazione del portierone classe 1999, legata a doppio filo a quella di Leonardo. Il direttore sportivo brasiliano può lasciare il PSG alla fine della stagione, con il portiere - arrivato l'anno scorso dietro indicazione dello stesso dirigente - che potrebbe fare la stessa fine. I, soprattutto se venisse rilevato dal fondo di investimento del Bahrain Investcorp . Sembra però francamente molto complicato un rientro in rossonero, vista l'affidabilità di Maignan e le polemiche dopo il suo addio.