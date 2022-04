Sfida cruciale per l'alta classifica della Ligue 1 quella del Parco dei Principi. I parigini hanno approcciato meglio la sfida, portandosi in vantaggio con Neymar all'11', su un piccolo errore di Pau Lopez. Dopo il gol incassato l'OM è riuscito a reagire ed ha trovato il pari al 32' con Caleta-Car, su una papera di Donnarumma. Nel finale di primo tempo sono poi stati annullati due gol a Messi, prima del rigore del 2-1 di Mbappè, concesso dall'arbitro per un tocco di mano di Rongier in area. Il transalpino si è visto poi annullare la potenziale doppietta personale al 79', quando una posizione di off-side ha portato il direttore di gara a revocare il suo gol del 3-1. Proteste all'89' per il gol del 2-2 annullato a Saliba dopo un consulto al VAR.

In virtù di questo risultato il Paris Saint Germain ipoteca ulteriormente il titolo, portandosi a +15 sul Marsiglia secondo a sei giornate dalla fine. Mercoledì ci sarà già il primo match point.

Il tabellino

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Gueye (dall'81' Wijnaldum), Danilo Pereira, Verratti (dall'88' Ramos); Messi, Mbappé (dal 92' Icardi), Neymar.

MARSIGLIA (4-3-3): Pau López; Rongier (dal 77' Lirola), Saliba, Caleta-Car (dal 93' Bakambu), Luan Peres; Guendouzi, Kamara, Pepe Gueye (dall'81' Dieng); Ünder (dal 46' Harit), Payet, Gerson.

GOL - 11' Neymar (P), 32' Caleta-Car (M), 45+3' Mbappè (P). Primo tempo 2-1

ASSIST - Verratti (P)

NOTE: AMMONITI - Mendes (M), Verratti (P), Gerson (M), Gueye (P), Neymar (P), Mbappè (P), Donnarumma (P)

ESPULSI - Nessuno

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

11' RETEEEE! 1-0! NEYMAR! Imbucata sublime di Verratti che pesca in profondità il brasiliano, bravo ad allungarsi e ad anticipare l'uscita di Pau Lopez con un pallonetto perfetto.

32' GOOOL! 1-1! CALETA-CAR! Corner dalla sinistra, uscita a vuoto di Donnarumma con il pallone che resta sulla linea di porta fino al tocco decisivo del centrale ospite. Inutile il tentativo estremo di opposizione di Verratti.

44' ANNULLATO UN GOL A MESSI! Imbucata di Neymar per Mendes, scarico al limite dell'area del portoghese e mancino preciso della pulga che aveva beffato Pau Lopez sul primo palo. Tutto fermo per una posizione di off-side di Mendes.

45+2' ON-FIELD REVIEW che convince l'arbitro. CALCIO DI RIGORE PER IL PSG dopo il tocco di mano di Rongier. Pronto Mbappè dal dischetto.

45+5' RETEE! MBAPPEEEEEE! 2-1 PSG! Rigore perfetto del francese che sceglie un angolo e batte Pau Lopez calciando violentemente a fil di palo. Rigore imprendibile.

77' CALETA-CAR, PROVVIDENZIALE! Imbucata di Messi per Mbappè che si invola in velocità verso la porta di Pau Lopez ma viene chiuso al momento del tiro da una scivolata perfetta dell'autore del gol dell'1-1.

80' ANNULLATO UN GOL A MBAPPE! Magia di Messi che al limite dell'area si districa tra 3 uomini e riesce ad imbucare per il francese, bravo a battere Pau Lopez con una fucilata all'angolino. Tutto fermo per una posizione di off-side del transalpino.

89' ANNULLATO IL GOL A SALIBA! Valutata oltre la linea dei difensori parigini la posizione di partenza del centrale ex-Arsenal.

IL MIGLIORE

NEYMAR Junior - Il brasiliano sente il Classique come pochi altri in campo, infiammandosi per ogni decisione arbitrale. Decisivo con la zampata con cui sblocca il match e con il rigore procurato sul finire di tempo. Prezioso anche nel sacrificio in fase difensiva.

IL PEGGIORE

Gianluigi DONNARUMMA - Ennesimo grave errore dell'azzurro in un match importante. L'uscita maldestra che porta al pareggio di Caleta-Car segue un intervento maldestro confezionato in precedenza e tantissimi appoggi imprecisi in fase d'impostazione. Deve ritrovare il suo equilibrio.

IL MOMENTO SOCIAL

