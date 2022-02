Una serata che esalta la coppia formata da Messi e Mbappé quella che porta al successo sul Saint Etienne. La partita dei parigini inizia male perché Danilo Pereira si fa soffiare un pallone sanguinoso davanti alla difesa, mandando in rete Bouanga. La squadra di Pochettino ha bisogno di diversi minuti per rifarsi vedere in avanti, ma nel finale di tempo arriva il pareggio sull’asse Messi-Mbappé con la complicità del portiere.

Mbappe in gol contro il Saint Etienne Credit Foto Getty Images

Nella ripresa il Paris ha fretta e tra Messi e Mbappé la storia si ripete, altro assist dell'argentino e doppietta del francese. Danilo Pereira chiude la gara su una clamorosa trivela di Mbappé. Nel finale fermati dal palo Neymar e Wijnaldum.

Il Tabellino

PSG-SAINT ETIENNE 3-1

PSG (4-3-3): Donnarumma; Kehrer (46’Di Maria), Marquinhos, Kimpembe, Mendes; Wijnaldum, Gueye, Danilo; Messi, Mbappe (83'Icardi), Neymar (83'Draxler).

SAINT ETIENNE (3-4-1-2): Bernardoni; Sacko, Mangala (55’Moukoudi), Nade; Douath (67’Mouffek), Youssouf (55’Hamouma), Camara, Kolodjiedczak; Boudebouz; Bouanga (72’Aouchiche), Nordin (67’Thioub).

GOL: 16’ Bouanga, 42’ Mbappé, 47’ Mbappé, 52’ Danilo Pereira

ASSIST: Messi, Messi, Mbappé

La cronaca in 7 momenti chiave

12’- BOMBARDAMENTO DEL SAINT ETIENNE verso la porta Paris. DONNARUMMA aveva respinto corto una pallone servito verso il centro, riuscendo ad opporsi al successivo tap in di YOUSSOUF!

16’- BOUANGA! GOLLL SAINT ETIENNE! DANILO PEREIRA si addormenta in fase di impostazione, BOUANGA gli soffia palla ed entra in area trovando il diagonale perfetto con il mancino.

42’- MBAPPE! PAREGGIO PSG! Taglio di MBAPPE visto da MESSI, il destro del francese è secco ma da posizione decentrata. Male BERNARDONI che si fa bucare sul primo palo.

47’- MBAPPE! DOPPIETTA! SLALOM di MESSI in area di rigore, giocata verso MBAPPE sulla destra che calcia in maniera chirurgica sul secondo palo. 2-1

52’- DANILO PEREIRA! 3-1! Cross di esterno piede dalla sinistra di MBAPPE, DANILO PEREIRA svetta sul secondo palo e mette in rete.

79'- MANCA IL POKER NEYMAR! Ripartenza in campo aperto, WIJNALDUM rifinisce per NEYMAR che controlla di sinistro e gira con il destro cogliendo il palo pieno.

93'- PALO DI WIJNALDUM! Destro rasoterra dal limite, altro palo del PSG.

Il Migliore

Kylian MBAPPE: il più forte giocatore del mondo, a cui si aggiungono gli assist del pallone d'oro Messi. Giocatore fenomenale e in uno stato di forma straripante. Contro di lui c'è poco da fare, oggi va sul tabellino con 2 reti e un assist.

