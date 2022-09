Col minimo sindacabile il PSG archivia la pratica Stade Brestois. La squadra di Galtier vince al Parco dei Principi per 1-0 e torna in vetta alla Ligue 1.

Il match è largamente comandato dai padroni di casa, con gli ospiti però che si difendono in maniera ordinata e precisa. Il PSG attacca e ha diverse occasioni per andare in vantaggio nel primo tempo: Messi nel mezzo offre assist delizioni a Bernat, Neymar e Mbappé, ma la difesa del Brest riesce a tenere. Il gol però è nell'aria e arriva col solito Neymar, bravo a stoppare al meglio una imbeccata stupenda in avanti della Pulce e col sinistro in diagonale insaccare sul palo lontano.

Nella ripresa Messi coglie subito un palo addirittura di testa. Poi però i parigini tirano un po' i remi in barca e il Brest prende campo, conquistandosi anche un rigore. Ma sul dischetto Slimani si fa ipnotizzare da Donnarumma che in tuffo respinge il penalty. Il PSG continua a non affondare il colpo e la partita rimane aperta sino all'ultimo, ma il Brest non passa.

Il PSG fa il compitino. Senza strafare i padroni di casa vanno in vantaggio, ma amministrano troppo e solo grazie a Donnarumma portano a casa i tre punti. In attesa del match serale del Marsiglia, la banda di Galtier torna in testa alla Ligue 1 con 19 punti, frutto di sei vittorie e un solo pareggio.

Tabellino

PSG, 3-4-3 : Donnarumma - Ramos, Danilo, Kimpembe - Hakimi, Verratti (dal 63' Fabian Ruiz), Vitinha (dall'88' Marquinhos), Bernat (dal 77' Nuno Mendes) - Messi, Mbappé (dal 77' Sarabia), Neymar (dal 77' Ekitike).

BREST, 5-3-2: Bizot - Fadiga (dal 71' Uronen), Duverne, Chardonnet, Hérelle (dal 61' Dari), Brassier - Camara (dal 61' Magnetti), Lees-Melou (dal 71' Pereira Lage), Belkebla (dall'88' Cardona) - Honorat, Slimani.

GOL: Neymar (P)

AMMONITI: Lees-Melou, (B), Neymar (P), Chardonnet (B), Kimpembe (P), Danilo (P), Nuno Mendes (P)

ESPULSI: Nessuno

NOTE: Donnarumma para un rigore a Slimani al 70'

La cronaca in 6 momenti

16' BOTTA DI HONORAT: Bel tiro dalla distanza dell'esterno, Donnarumma in tuffo respinge.

18' PSG VICINO AL VANTAGGIO: Altra palla filtrante MOSTRUOSA di Messi per Bernat che poi scodella in mezzo per Mbappè, ma la difesa spazza. Sulla ribattuta Messi stoppa e col sinistro gira in porta ma il tiro colpisce ancora Mbappé e va sul fondo.

28' NEYMAR SEGNA L'1-0: Altra palla deliziosa di Messi in avanti per il brasiliano che stoppa di destro e col sinistro la mette in diagonale.

49' PALO DI MESSI: Clamorosamente la pulce di testa prova il gol su cross di Mbappé, ma il pallone termina sul legno.

70' DONNARUMMA PARA UN RIGORE: Kimpembe spinge in area Fadiga. Per l'arbitro è penalty, rivedendolo sembra un contrasto normale tra attaccante e difensore con le braccia. Sul dischetto va Slimani ma non calcia benissimo e il portierone in tuffo sulla sinistra respinge.

87' SUBITO MARQUINHOS: Da corner palla dentro, il neo entrato stacca di testa ma la mette di un nulla sul fondo.

Il migliore

Leo MESSI: Semplicemente meraviglioso ogni volta che tocca la sfera.

Il peggiore

Christophe HERELLE: In costante difficoltà su Neymar e Mbappé che lo saltano ogni volta che partono in velocità.

