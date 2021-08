Una serata magica a Parigi già dal pre partita. Sul palco al centro del campo sono stati presentati i nuovi acquisti tra cui il più atteso Leo Messi. Poi c'è stata la partita, non scontata contro lo Strasburgo. Primo tempo che vede un monologo parigino: vantaggio di testa di Icardi dopo 3 minuti, poi si scatena Mbappè e da una sua conclusione arriva la deviazione di Ajorque con il pallone che finisce in rete. Poi Draxler raccoglie un cioccolatino dello stesso Mbappé e manda il Psg sul 3-0. Nella ripresa si riprende lo Strasburgo con due colpi di testa: prima Ajorque poi l'ex del match Gameiro fanno 3-2. L'espulsione di Djiku, due gialli in 3 minuti, toglie la tensione del finale. Il solito favoloso Mbappé serve l'assist del poker a Sarabia che chiude i conti nel finale.

Il Tabellino

PSG (4-3-3): Navas; Hakimi, Kimpembe, Kehrer, Diallo; Wijnaldum (Rafinha 88'), Herrera, Ebimbe (60’ Danilo Pereira); Draxler (70’ Sarabia), Mbappe, Icardi (Kalimuendo 88')

STRASBURGO (5-3-2): Sels; Fila (63’Caci), Djiku, Sissoko, Perrin, Lienard, Aholou (42’ Thomasson), Prcic (76’ Siby), Bellegarde, Ajorque (76’ Diallo), Gameiro (76’ Waris)

Arbitro: Delajod

Gol: 3’ Icardi, 25’ aut. Ajorque, 27’ Draxler, 53’ Gameiro, 64’ Ajorque, 86' Sarabia

Assist: Diallo, Mbappè, Thomasson, Lienard, Mbappé

Espulso: Djiku

La cronaca in 8 momenti chiave

3' ICARDIII! Subito avanti il Paris! Cross dalla sinistra di Diallo e colpo di testa vincente del centroavanti!

25' MBAPPE! 2-0 PARIS! Destro potente dell'attaccante che trova una devizione decisiva di Ajorque.

27' SUBITO IL TRIS! DRAXLER! Doppio passo di Mbappè, destro deviato che diventa un assist per Draxler sul secondo palo che deve solo appoggiare in rete. 3-0 PSG!

53' GAMEIRO!! Riapre la partita lo Strasburgo! Cross fantastico di Thomasson, a centro area si fa trovare pronto Gameiro che gira di testa all'angolino. 3-1.

64' AJORQUE!! INCREDIBILE 3-2! Cross dalla sinistra di Lienard e colpo di testa chirurgico di Ajorque. Gol fotocopia al vantaggio di Icardi.

81' Espulso Djiku. Immediato il secondo giallo per il centrale degli ospiti. Era stato ammonito poco fa, sanzione severa.

85' SARABIA! La chiude lui! 4-2 e altro assist di Mbappè che va via sulla sinistra, si prende il fondo e mette un pallone troppo facile da mettere in rete per Sarabia. Match chiuso.

87' Cosa ha sbagliato WARIS! Incredibile palla gol per lo Strasburgo con un retropassaggio folle di Diallo che manda in porta Waris che scivola davanti a Navas e calcia male.

Il Migliore

Kylian Mbappé: semplicemente devastante. La mossa è sempre la stessa: doppio passo e scatto in profondità ma è imprendibile. Un gol (assegnazione dubbia) e due assist in una serata iniziata con qualche fischio dalle tribune. Cosa potrà fare insieme a Neymar e Messi è la curiosità di tutti i tifosi.

Mbappé festeggia con Sarabia il 4-2 allo Strasburgo Credit Foto Getty Images

Il Peggiore

Lucas Perrin: deve tenere lui Mbappè, missione impossibile. Rinuncia anche ai falli per non rovinare la sua partita ma l'attaccante gli va via sistematicamente.

Messi si presenta: "Addio al Barça difficile, ma ora sono felice"

