Nuovo vergognoso episodio di violenza ultrà in Ligue 1. Il big match della 14esima giornata fra Lione e Marsiglia, è stato sospeso dopo soli 4 minuti di gioco perché prima della battuta del primo corner della partita, Dimitri Payet è stato colpito alla nuca da una bottiglietta d'acqua scaraventata dagli spalti dai tifosi di casa.

Ad

Dopo un consulto con i capitani delle due squadre, l’arbitro Ruddy Buquet ha deciso per la momentanea sospensione della partita, e solo dopo oltre un'ora di trattative e consulti fra i protagonisti intorno alle 22:05 lo speaker dell'impianto ha annunciato la ripresa del match. Il Marsiglia non è però mai stato intenzionato a presentarsi in campo, spronato da Payet, timoroso per la propria incolumità. Dopo un riscaldamento di una decina di minuti, intorno alle 22:25 anche i giocatori del Lione hanno abbandonato il terreno di gioco e sono rientrati negli spogliatoi. Si tratta del settimo episodio di questo tipo in 14 giornate di questa stagione nella massima serie francese, che sta vivendo l’ennesima domenica censurabile.

Ligue 1 Follia di Navas, ma il Psg batte il Nantes con Messi-Mbappe IERI A 15:54

Payet con la borsa del ghiaccio dopo la bottiglietta ricevuta dagli spalti Credit Foto Getty Images

Arrestato il tifoso reo di aver lanciato la bottiglietta

Secondo quanto riportato dai colleghi di Amazon Prime Video, il tifoso reo del lancio della bottiglietta che ha colpito l'esterno d'attacco e capitano dell'OM è stato individuato con le telecamere, scortato fuori dallo stadio ed arrestato dalle forze dell'ordine francesi.

Come si ferma Mbappé? Le sue magie nella Coppa di Francia 2020-21

Europa League Marsiglia-Lazio 2-2, pagelle: sempre Immobile, Milinkovic entra male 04/11/2021 A 22:24