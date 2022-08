Tutto facile per il PSG che nella quinta giornata di Ligue 1 passa senza grossi problemi sul campo del Tolosa. La squadra di Galtier in trasferta batte 3-0 i padroni di casa, mettendo in mostra il solito calcio spumeggiante in avanti, ma con qualche balbettio in difesa.

Messi illumina in lungo e in largo, Mbappé e Neymar insaccano, con Bernat che chiude il match nel recupero. E così i parigini dopo il pareggio del weekend contro il Monaco tornano subito alla vittoria e continuano a comandare in campionato, seppur in compagnia di Marsiglia e Lens.

Ad

Neymar face à Toulouse Credit Foto Getty Images

Calciomercato Milan: il Chelsea ci prova ancora per Leão. Piatek alla Salernitana 4 ORE FA

Tabellino

TOLOSA: Dupé - Desler, Diarra, Nicolaisen (dal 46' Logan Costa), Rouault, Zanden (dal 62' Sylla) - Ratao, Spierings, van den Boomen (dal 76' Dejaegere), Aboukhal (dal 61' Chaibi) - Dallinga (dal 76' Onaiwu).

PSG: Donnarumma - Ramos, Marquinhos, Danilo - Mukiele, Verratti (dal 69' Renato Sanches), Vitinha (dal 90' Zaire Emery), Mendes (dall'82' Bernat) - Messi (dall'82' Hakimi) - Mbappé, Neymar (dal 69' Ekitike).

GOL: Neymar (P), Mbappé (P), Bernat

ASSIST: Messi (P), Messi (P),

AMMONITI: Rafel Ratao (T),

ESPULSI: Nessuno

La cronaca in 8 momenti chiave

07' MESSI PROVA A PIAZZARLA: Quando ripartono in velocità i tre davanti fanno paura. L'argentino la prova a chiudere con un colpo da biliardo su cui il portiere in tuffo la mette in corner.

08' ANCORA DUPE' SALVA I SUOI: Grande parata del portiere del Tolosa che salva sul tiro sul primo palo di Mbappé.

38' NEYMAR PORTA IN VANTAGGIO I SUOI: Bellissima triangolazione di prima tra Mbappé e Messi, l'argentino serve subito Neymar che scatta in posizione regolare e davanti alla porta col destro non sbaglia. Il guardalinee alza la bandierina, ma per il VAR è tutto buono.

Neymar face à Toulouse Credit Foto Getty Images

48' DUPE' SALVA SU MESSI: Pennellata di sinistro della Pulce su punizione, bravissimo il portiere in tuffo a mettere in corner.

51' RADDOPPIO DEL PSG: Messi si fa tutta la fascia, entra in area, dribbla un avversario, mette dietro per Mbappé che segna.

59' VITINHA DALLA DISTANZA: Bel tiro del classe 1997 dalla distanza. Ancora una volta Dupé salva in tuffo.

72' SALVA ANCORA DUPE' SU MBAPPE': Il francese scatta in campo aperto, ma davanti al portiere non riesce a superarlo e gli spara addosso.

90' BERNAT CHIUDE IL MATCH: Mbappé dalla distanza scatena la bomba, che però finisce sul palo. Sulla ribattuta Bernat non sbaglia.

La statistica chiave

Con il gol di stasera, Neymar ha segnato o fatto un assist per la sua 16ma partita consecutiva tra club e nazionale, battendo la striscia di Messi e CR7 fermi a 15.

Il momento social

Il migliore

Maxime DUPE' - Senza dubbio è il portiere del Tolosa il migliore in campo. Salva in diverse occasioni la sua porta, il passivo poteva essere molto peggiore.

Il peggiore

Rafael RATAO - Fatica contro Neymar, Mendes e compagnia. Non riesce a fermarli né con le buone, né con le cattive.

Classifiche e risultati

"Messi! Messi! Messi", il coro dei giornalisti alla presentazione

Calciomercato Akanji, bye bye Inter: va al Manchester City! Colpo Winks per la Samp IERI ALLE 18:05