Marco Verratti si racconta a 360° sul giornale L'Equipe tra gli inizi a Pescara e i tanti infortuni che ha patito con il "Ho iniziato con i professionisti, a Pescara, quando avevo 14 anni. Lavoravo insieme ai ragazzi di 30 anni. Non ero pronto fisicamente. Ero ancora più piccolo di adesso, ma facevo gli stessi esercizi di adesso. Il mio corpo ne ha sofferto nel tempo. Nelle prime tre stagioni al PSG avevo problemi anche a dormire, perché sentivo dolore ovunque. In questi tre anni ho giocato, a volte anche sotto antinfiammatori, fino a quando è arrivato il momento della prima operazione". si racconta a 360° sul giornaletra gli inizi a Pescara e i tanti infortuni che ha patito con il Paris Saint Germain

Avevo problemi anche a dormire, perché sentivo dolore ovunque.

Il rapporto con Ancelotti

Curioso il rapporto con mister Ancelotti che lo spronava a rischiare di meno in fase di palleggio, ma il centrocampista campione d'Europa faceva fatica ad assecondare l'allenatore: "Mi sento a mio agio con il pallone tra i piedi, è il mio modo di vedere il calcio. Non mi piace spazzare via il pallone. So che a volte è pericoloso, ma dobbiamo prenderci questa responsabilità. Ancelotti un giorno mi prese da parte e mi disse 'Marco, per favore, quando sei chiuso, chiudi gli occhi e calcia la palla il più lontano possibile'. Poi più avanti invece mi disse: 'Ok Marco, fai quello che vuoi perché so che è il tuo modo di giocare. O ti lascio in panchina o ti prendo come sei, perché non cambierai mai"..

