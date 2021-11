6 mesi di reclusione con sospensione della pena (2 anni) e interdizione dagli stadi per 5 anni. E’ questa la condanna in primo grado che il Tribunale penale di Lione ha provveduto ad elargire ai danni del tifoso che, domenica scorsa nei primissimi minuti del match di cartello della 14a giornata di Ligue 1 fra Lione e Olympique Marsiglia, ha scagliato dalle tribune una (2 anni) e. E’ questa la condanna in primo grado che il Tribunale penale di Lione ha provveduto ad elargire ai danni del tifoso che, domenica scorsa nei primissimi minuti del match di cartello della 14a giornata di Ligue 1 fra Lione e Olympique Marsiglia, ha scagliato dalle tribune una bottiglietta d’acqua piena colpendo al viso l’esterno d’attacco dell’OM Dimitri Payet

Il 32enne imputato - padre, separato, di una bambina di 4 anni e condannato per truffa negli anni scorsi - è stato condannato anche a risarcire simbolicamente Payet, l’OM e la Lega Serie A Francese con la cifra di un euro per le spese processuali. Nel corso della sua deposizione ha provato a giustificare così l’increscioso episodio come una ‘cavolata’ dettata dall’euforia del momento: “Ho lanciato l'oggetto nella direzione di Payet senza l'intenzione di colpirlo, per fargli sentire un po’ di pressione. Voglio scusarmi con Payet e l'OL. Ho visto partite per 20 anni, non so cosa mi sia passato per la testa. Non volevo colpirlo intenzionalmente, ho fatto una c***a”.

Dimitri Payet colpito da una bottiglietta d'acqua al volto Credit Foto Getty Images

Dura invece l’arringa del legale di Payet, che ha parlato addirittura del rischio di danni ben più gravi per il giocatore dell’OM: “Payet ha paura, è scandaloso. Non è un processo al tifo ma alla violenza. Quello che è stato lanciato, è un oggetto di mezzo chilo che gli cade sulla testa, non è esagerato dire che avrebbe potuto ucciderlo”.

