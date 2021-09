Il Paris Saint Germain, pur senza Leo Messi, non si ferma. Con il Metz arriva la settima vittoria in altrettante gare di Ligue 1. Hakimi sblocca il match dopo soli 4' di gioco, ma al termine di un primo tempo dominato, gli ospiti vengono riagganciati sull'1-1 dal colpo di testa di Kouyatè. Nella ripresa Pochettino inserisce Di Maria, Herrera e Draxler ma il muro dei padroni di casa, rimasti in dieci nel recupero per l'espulsione di Bronn, non crolla. Nel finale, a recupero scaduto, Hakimi buca però ancora una volta Oukidja con un sinistro violentissimo e regala l'ennesima vittoria al cardiopalma ai parigini.

Celebrazioni per il gol di Hakimi Credit Foto Getty Images

IL TABELLINO

Champions League Ronaldo è il calciatore più pagato al mondo: l'ex Juve davanti a Messi 5 ORE FA

METZ (4-4-2): Oukidja; Centonze, Bronn, Kouyaté, Udol; Maïga, Pajot, Sarr; Gueye (dal 67' De Preville), Niane (dal 67' Boulaya), Yade (dal 66' Niakatè):

PSG (4-2-3-1): Keylor Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes (dall'82' Draxler); Wijnaldum (dal 66' Di Maria), Danilo Pereira, Rafinha (dal 66' Herrera); Neymar, Icardi, Mbappé

GOL - Hakimi (P), Kouyatè (M), Hakimi (P)

ASSIST - Pajot (M), Neymar (P)

NOTE: AMMONITI - Yade (M), Maiga (M), Bronn (M), Mendes (P) ESPULSI -

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

5' HAKIMIIII, SUBITO AVANTI IL PSG! 0-1! Scatto in profondità di Icardi che con un tocco morbido scavalca Oukidja. Salvataggio provvidenziale sulla linea di Udol, che non può nulla però sul destro a botta sicura di Hakimi, bravo ad avventarsi sulla ribatutta.

35' MBAPPEE, DOPPIA GRANDE CHANCE! Altro filtrante di Icardi per il francese che riceve in profondità e calcia di prima col destro, trovando per due volte un super Oukidja davanti a sè!

43' KOUYATE, INASPETTATO 1-1 DEL METZ! Zuccata letale del centrale difensivo del Metz che si inserisce sul primo palo e finalizza al meglio un corner battuto dalla destra. Navas immobile.

Boubakar Kouyate Credit Foto Getty Images

45' NAVAS, PROVVIDENZIALE! Lancio lungo per Gueye, dormita di Kimpembè e salvataggio decisivo dell'estremo difensore che ipnotizza la punta nel "tu-per-tu" e si salva con il braccio di richiamo.

87' MBAPPE, CLAMOROSO! Il francese, con l'intenzione di restituire palla al Metz, scavalca con un pallonetto delizioso Oukidja e lo costringe ad un intervento monstre per evitare un beffardo 1-2.

90+4' HAKIMIIII, PAZZESCO! 1-2! Sull'ultimo pallone della sfida, dopo l'espulsione di Bronn, il marocchino riceve da Neymar sulla destra, si accentra e calcia violentemente all'angolino. Altro finale cinematografico per il PSG!

IL MIGLIORE

Achraf HAKIMI - Sblocca la sfida con un bolide dei suoi e la chiude col mancino all'angolino che manda in paradiso il PSG. Sempre pericoloso con le sue sovrapposizioni, i suoi dribbling e le sue accelerazioni sull'out di destra. Inesauribile.

IL PEGGIORE

Presnel KIMPEMBE - Si perde Kouyatè in occasione del gol dell'1-1 e poi sbaglia su Gueye 2' dopo, salvandosi solo grazie all'istinto di Navas. Prestazione con due disattenzioni gravi, inaccettabili da un centrale del suo livello.

IL MOMENTO SOCIAL

"Messi! Messi! Messi", il coro dei giornalisti alla presentazione

Ligue 1 Messi-Pochettino: gelo dopo la sostituzione 20/09/2021 A 10:05