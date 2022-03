Dalla Francia alla Spagna, dalla Spagna all'Italia, rimbalzano parole molto critiche nei confronti di Neymar.

Il giocatore è uno dei protagonisti del PSG e, secondo molti dei tifosi parigini, del suo fallimento . A quanto pare, però, l'attaccante brasiliano non sta più bene in Francia ed è pronto a rompere col club transalpino. Lo dice il giornalista italo-francese, lo riporta il Corriere dello Sport: Neymar sta facendo di tutto per andarsene.

In realtà in PSG non può avere un unico colpevole per questa involuzione, però è strano che un club con campioni di questo calibro (ricordiamo per esempio Donnarumma e Messi) sia così poco vincente. Ma non è Messi il vero problema , il pubblico ce l'ha maggiormente con O'Ney: "".