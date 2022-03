Fischiato e vincente. Si potrebbe definire così il PSG che, reduce dalla cocente delusione per l'eliminazione agli ottavi di Champions League per mano del Real Madrid, rialza la testa e torna al successo battendo 3-0 il Bordeaux ultimo in classifica. Al Parco dei Principi si gioca in un clima surreale con i tifosi parigini che, furibondi per il fallimento europeo , fischiano senza tregua la squadra prendendosela soprattutto con Neymar, Messi e Pochettino. Applausi solo per Mbappé, ed è proprio lui a sbloccare il risultato al 24' scacciando le paure dopo un buon inizio della squadra di Guion. Nella ripresa vanno a segno anche Neymar e Paredes, nel finale Messi colpisce un palo. Pomeriggio da spettatore per Gianluigi Donnarumma , seduto in panchina: Pochettino gli ha preferito Navas. Il successo consente al PSG di consolidare il primato in classifica e di portarsi a +15 sul Nizza: la conquista del titolo è sempre più vicina.