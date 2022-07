Il Paris Saint Germain riparte da Christophe Galtier . Il tecnico ex Nizza e Lille è stato presentato al Parc des Princes in presenza del presidente Nasser Al-Khelaifi. Il nuovo allenatore avrà l’obbligo di fare meglio del suo predecessore. Per riuscirci dovrà affrontare alcuni problemi che hanno portato Pochettino a deludere le aspettative. Su tutti, il dilemma più grande è trovare la giusta collocazione per un ventaglio così ampio di stelle del calcio internazionale. In tutti i ruoli. A partire quindi dalla porta.

Nella passata stagione la formazione della capitale francese ha visto alternarsi due estremi difensori che farebbero i titolari un po’ ovunque: Gianluigi Donnarumma e Keylor Navas. 24 presenze per il primo, 26 per il secondo. Una situazione che non ha lasciato tranquillo il numero 1 italiano, autore di alcuni errori grossolani quando schierato sia con il club che con la Nazionale, e che ha spazientito il costaricano che ha pure espresso il suo disappunto in varie occasioni.

Come risolverà questa situazione Galtier? Nella conferenza stampa inaugurale è stato molto chiaro: si cambia regime. Dunque, gerarchie ben delineate.

Incontrerò presto i portieri. In linea di principio voglio nominare un numero 1 e un numero 2. Ma ciò non significa che il numero 2 non possa diventare il numero 1.

Il mister non ha esplicitato chi sarà il primo e chi il secondo ma a Parigi sono certi: il titolare sarà Gigio. Come già aveva affermato la dirigenza la scorsa primavera. La proprietà ha investito su di lui per il presente e per il futuro del Paris. A questo punto Navas dovrà decidere se accettare di fare la riserva o cambiare squadra.

Mancini: "Donnarumma rimane il miglior portiere d'Europa"

