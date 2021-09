La prima da titolare al Parco dei Principi di Leo Messi non è andata benissimo. Il PSG ha battuto il Lione per 2-1 grazie al gol di Icardi ma quello che sta facendo discutere in queste ore è l’atteggiamento della Pulce dopo lo sostituzione. Sul punteggio fermo sull’1-1 Mauricio Pochettino al 75° ha deciso di richiamare l’ex Barcellona in panchina per inserire Hakimi. Messi non ha preso molto bene il cambio e nel ritornare in panca, con un’espressione non molto contenta, non ha voluto stringere la mano al tecnico connazionale con cui ha avuto anche un breve scambio di parole non troppo al miele.

In conferenza stampa Pochettino ha poi commentato il caso: "Leo? Gli ho chiesto come stava e lui mi ha risposto che stava bene. In ogni partita devo fare delle scelte, che possono piacere o non piacere, essere positive oppure no"

