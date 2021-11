Mauricio Pochettino, allenatore del Paris Saint-Germain, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Nantes, senza sottrarsi alle domande sulla questione Gigio Donnarumma , scontento per le tante panchine all'ombra di Keylor Navas e difeso dal proprio agente Mino Raiola che ha cercato di gettare acqua sul fuoco.

"Gli agenti pensano che il loro giocatore sia il migliore e che dovrebbe giocare. Anche mia moglie pensa che io sia il miglior allenatore del mondo e le dico di no (ride, ndr). C'è amore, cerchiamo di proteggere i nostri cari, è umano. Anche io cerco di proteggere mio figlio. Per me è il più bello, il più intelligente, ma è sempre così, è diverso. Chi ti sta intorno parlerà con il cuore e perché prova affetto, ma un allenatore non può pensarla allo stesso modo. Tuttavia, siamo i primi ad avere empatia per chi ci circonda perché non ci piace vedere soffrire i nostri cari".

Il portiere della Nazionale ed ex Milan, intanto, non figura nell'elenco dei convocati per la sfida al Nantes del Parco dei Principi al pari di Sergio Ramos. Problemi intestinali per il numero uno azzurro.

