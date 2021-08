A comunicare l’entità del problema fisico è lo stesso PSG attraverso un comunicato stampa, con gli esami che hanno riscontrato per Icardi “una distorsione di grado 2 all'acromio-clavicolare destro”.

Dunque l'attaccante argentino, che ha già segnato due gol dall'inizio della stagione, starà fermo per un periodo di 3-4 settimane.

Non pare nulla di clamoroso, anche se i problemi alla spalla sono sempre duri da digerire per i giocatori, come hanno dimostrato in Italia i casi di de Ligt – poi operato – o di Osimhen nella scorsa stagione, inizialmente in teoria fuori per 1 mese e alla fine costretto ai box per due mesi e mezzo. Icardi non è ufficialmente sul mercato per il PSG, anche se le suggestioni su Cristiano Ronaldo avevano fatto scatenare qualche pensiero di una potenziale trattativa proprio con la Juventus. Vedremo se questo stop, come è stato per Marcus Thuram , potrà o meno raffreddare la pista.