Nella settimana del settimo Pallone d'Oro di Leo Messi, presentato e festeggiato ad inizio gara con tutto il Parco dei Principi, il Psg incappa in un pari inaspettato con il Nizza. 0-0 scialbo e privo di occasioni da gol quello di Parigi. Da segnalare un paio di parate di Donnarumma, un palo clamoroso di Dolberg nella ripresa ed un bruttissima conclusione di Mbappè, sempre nei secondi 45' di gioco.

Nonostante il pareggio, il Psg resta saldamente al comando del Campionato, a +12 sul Marsiglia. Nizza che scende invece dal terzo al quinto posto.

Ad

Angel Di Maria (PSG) e Morgan Schneiderlin (Nice) / Ligue 1 Credit Foto Getty Images

Coppa d'Africa Coppa d'Africa 2022 in ESCLUSIVA su Discovery + dal 9 gennaio 5 ORE FA

IL TABELLINO

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe (dal 76' Paredes), Bernat; Gueye, Danilo Pereira, Dina Ebimbe (dal 63' Verratti); Messi, Mbappé, Di María (dal 78' Icardi). All. Pochettino.

NIZZA (4-4-2): Benitez; Lotomba, Todibo, Dante, Bard; Boudaoui (dall'80' Gouiri), Schneiderlin, Lemina (dal 73' Thuram), Kluivert (dal 73' Steings); Delort, Dolberg. All. Galtier.

GOL - Nessuno

ASSIST - Nessuno

NOTE - AMMONITI - Pereira (P), Kluivert (N), Bard (N)

ESPULSI - Nessuno

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

38' DONNARUMMA, SUPER! Parata con il braccio di richiamo dell'azzurro che alza sopra la traversa un colpo di testa ravvicinato di Delort.

52' BENITEZ, MOSTRUOSO! Imbucata di Messi per Mbappè, apertura per Di Maria sulla destra e mancino rasoterra a tu per tu del Fideo, intercettato ancora dal portiere argentino, provvidenziale in uscita.

61' PALO, DOLBERG, CLAMOROSO! Cross teso dalla destra di Boudaoui, uscita a vuoto di Donnarumma e colpo di testa a porta vuota del danese, che da un metro spedisce inspiegabilmente sul palo. Chance enorme per il Nizza.

70' MBAPPE, SI DIVORA L'1-0! Imbucata geniale di Messi per il francese, stop con il destro a centro area e conclusione indisturbata che termina clamorosamente a lato. Altra occasione clamorosa della sfida.

85' DI MARIA, BRIVIDO! Mancino dal limite dell'argentino che trova spazio sulla trequarti e scarica in porta, sfiorando il palo.

IL MIGLIORE

Todibo su Mbappè Credit Foto Getty Images

Jean-Clair TODIBO - Prestazione sontuosa del giovane centrale transalpino che annulla Di Maria per tutto il match anticipandolo sistematicamente. Di testa, in marcatura, sul corto e sul lungo: quest'oggi non sbaglia veramente nulla.

IL PEGGIORE

Eric Junior DINA-EBIMBE - Il giovane prospetto parigino getta alle ortiche la rara chance che Pochettino gli concede dal 1'. Due conclusioni pretenziose nel primo tempo, entrambe in curva, e tante giocate leziose e troppo complicate. Rimandato.

IL MOMENTO SOCIAL

Messi a Lewandowski: "Spero che ti diano un Pallone d'Oro, lo meriti"

Ligue 1 Marquinhos regala i tre punti al PSG, Neymar esce in barella 28/11/2021 A 12:08