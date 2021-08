Calcio

PSG, Pochettino: "Squadra di grandi talenti, la sfida è farli lavorare insieme"

PSG - Dopo l'arrivo di Leo Messi, il tecnico del PSG Mauricio Pochettino ha parlato della sfida di far coesistere in campo tanti talenti come quelli a disposizione della sua squadra.

00:00:42, un' ora fa