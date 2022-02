Il PSG piega solo al 93' la resistenza del Rennes e fa un ulteriore passo avanti verso la conquista della Ligue 1: grazie a questo successo la formazione allenata da Pochettino si porta infatti a +16 sul Marsiglia e a +17 sul Nizza, rispettivamente secondo e terzo in classifica. A decidere il match del Parco dei Principi è un gol di Mbappé, su assist di Messi, ad approfittare di una delle rarissime disattenzioni della squadra di Genesio. Risultato a parte, la prova del Paris Saint Germain è stata tutt'altro che convincente sia sul piano del gioco che dal punto di vista dell'intensità. E martedì a Parigi arriva il Real Madrid per il match di andata degli ottavi di finale di Champions League.

Il tabellino

Ad

PSG-RENNES 1-0

Calciomercato Zidane al PSG l'anno prossimo? Sì, ma solo con Cristiano Ronaldo 07/02/2022 A 16:06

PSG (4-3-3) - Navas; Hakimi (84' Kehrer), Marquinhos, Kimpembe, Bernat (84' Nuno Mendes); Simons (66' Wijnaldum), Verratti, Paredes (83' Icardi); Draxler (66' Di Maria), Messi, Mbappé. All.: Pochettino.

RENNES (4-3-3) - Alemdar; H. Traoré, Omari, Aguerd, Meling; Majer (86' Truffert), J. Martin, Santamaria; Bourigeaud (80' Sulemana), Laborde (80' Guirassy), Terrier (89' Assignon). All.: Genesio.

ARBITRO: Benoit Bastien di Epinal.

GOL: 93' Mbappé (P).

ASSIST: Messi (P, 1-0).

AMMONITI: Verratti (P), Alemdar (R).

NOTE - Recupero 1'+6'.

Kylian Mbappé in azione durante PSG-Rennes - Ligue 1 2021-22 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 6 momenti clou

14' OCCASIONE RENNES! Santamaria brucia tutti sul primo palo e devia di testa sugli sviluppi del corner: Navas immobile al centro dei pali, la palla esce a lato non di molto.

35' CI PROVA MBAPPÉ Destro a giro dal vertice sinistro dell'area di rigore: palla larga, non era una conclusione semplice.

40' PALO CLAMOROSO DI MBAPPÉ Destro rasoterra a giro dell'attaccante del PSG: Alemdar è battuto, ma viene salvato dal palo.

46' SUBITO OCCASIONISSIMA RENNES! Bourigeaud dalla destra, scarico per Santamaria che può calciare al volo all'altezza del dischetto del rigore: palla alta, ma che rischio per il PSG!

64' ANNULLATO UN GOL A MBAPPÉ! 1-0! Messi in verticale per l'attaccante francese che supera Alemdar in dribbling e col destro insacca a porta vuota. Attenzione, però, segnalato fuorigioco di Mbappé. Il VAR conferma, si rimane sullo 0-0 a Parigi.

93' GOOOOOOLLLL DEL PSG! MBAPPÉ! 1-0! Rennes scoperto, Messi avanza centralmente e scarica per Mbappé che controlla e con il destro pesca l'angolino basso. Assist di Messi e Paris Saint Germain che la sblocca in extremis.

Il momento social

Il migliore

KYLIAN MBAPPÉ - Scelta semplicissima perché fa letteralmente tutto lui: colpisce un palo clamoroso, si vede annullare un gol per un fuorigioco impercettibile e decide la partita con un colpo da biliardo al minuto 93. Un ciclone.

Martin TERRIER - Serata decisamente opaca per lui: non una partita semplice, ma i pochi palloni che riceve li spreca con scelte sbagliate.

Messi, il gigantesco murales che Rosario ha dedicato a Leo

Coppa di Francia Clamoroso in Coppa: PSG eliminato dal Nizza agli ottavi! 31/01/2022 A 23:08