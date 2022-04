Momento difficile al Saint-Etienne, che al momento si trova al 18° posto in Ligue 1, con soli 27 punti: secondo l'Equipe, l'allenatore Pascal Dupraz avrebbe richiamato all'ordine i suoi giocatori con un appello a dare tutti il massimo per cercare di raggiungere la salvezza in un finale di stagione molto delicato. Ha chiesto, per esempio, a tutti i suoi dirigenti di fare uno sforzo, suggerendo a Whabi Khazri, ad esempio, di accelerare il suo ritorno alle competizioni dopo l'infortunio al tendine del ginocchio.

E soprattutto l'ex allenatore del Caen avrebbe chiesto anche a giocatori di fede musulmana chi potesse rompere il proprio digiuno: il Ramadan (che va dal 2 aprile al 2 maggio) riguarda infatti circa i due terzi della rosa dell'ASSE e ovviamente ha conseguenze dirette sulla vita degli atleti. Una parte del gruppo di Saint-Etienne aveva chiesto all'inizio di aprile l'adeguamento dei programmi di allenamento per consentire ai loro organismi sottoposti a severi test di adattarsi meglio alle restrizioni (digiuno dall'alba al tramonto). Come prenderanno ora questa richiesta del mister?

