Si comporta in modo esemplare". In una sola frase l'allenatore del Nizza, Lucien Favre, riassume perfettamente il feeling tra È diventato famoso per i suoi gol ed è quello che ha fatto", era stato commento di Favre. Il tecnico svizzero è stato rapidamente conquistato dal gallese, che una settimana prima di essere ingaggiato dal Nizza aveva rescisso interesse reciproco". ". In una sola frase l'allenatore del Nizza, Lucien Favre, riassume perfettamente il feeling tra Aaron Ramsey , il club francese e i suoi tifosi. Un feeling scoppiato immediatamente, subito dopo l'approdo in Costa Azzurra del 31enne centrocampista gallese che a Tolosa, nella prima giornata di Ligue 1, aveva firmato il gol dell'1-1 al secondo pallone toccato un minuto dopo il suo ingresso in campo con un gran destro di prima intenzione sotto l'incrocio: "", era stato commento di Favre. Il tecnico svizzero è stato rapidamente conquistato dal gallese, che una settimana prima di essere ingaggiato dal Nizza aveva rescisso il contratto con la Juventus sulla base di un "".

"Ci porta esperienza e senza dubbio ha qualcosa che altri giocatori non hanno", insiste Favre. "Nel gruppo è già diventato un leader, mi ha impressionato", le parole di Caling Stengs, 18enne attaccante olandese del Nizza. Tuttavia, dopo avergli concesso un quarto d'ora contro il Tolosa, Favre sarà molto prudente nell'utilizzo di Ramsey, che negli ultimi due anni è stato colpito da infortuni a ripetizione. E anche al suo debutto in Ligue 1 ha dovuto fare i conti con una contusione al polpaccio.

Ad

Aaron Ramsey esulta dopo il gol segnato durante Tolosa-Nizza - Ligue 1 2022-23 Credit Foto Getty Images

Ligue 1 Neymar, Mbappé e non solo: il PSG dilaga, 5-2 al Montpellier 18 ORE FA

Favre: "Ramsey ha l'aria di essere felice qui da noi"

"Quando ti infortuni spesso, dopo un po' la fiducia nei tuoi confronti inizia a scemare - spiega Favre - ed è questa la cosa più difficile da digerire per un giocatore. Ma Ramsey ora ha davvero l'aria di essere felice qui, è sempre positivo e sa anche essere divertente". Ramsey non gioca una partita intera dallo scorso 5 giugno, nel match vinto 1-0 contro l'Ucraina che aveva consentito al Galles di conquistare il pass per i Mondiali in Qatar. In quell'occasione era stato schierato come centrocampista centrale in un 3-4-3, ma la sua intelligenza tattica gli consente di adattarsi a qualsiasi schema.

Il Nizza ha fatto di tutto per farlo sentire come a casa, ed è stato lo stesso Ramsey in sede di presentazione a sottolinearlo. Tra il gallese e il club il patto è chiaro: si sono legati con un contratto di un anno durante il quale Ramsey cercherà di alzare il livello di esperienza della squadra per arrivare in Qatar al top della condizione. Anche in questo caso, una sorta di interesse reciproco. "Certo, la prospettiva di giocare il Campionato del mondo è molto importante per me - ammette Ramsey - ma prima di tutto mi devo concentrare sul Nizza e aiutare i miei compagni a centrare i nostri obiettivi". Insomma, il gallese sembra avere di colpo messo da parte i suoi due complicatissimi anni italiani: "Ho vissuto una bella esperienza, dopo 11 anni all'Arsenal sono uscito dalla mia comfort zone. Ora qui a Nizza ho trovato un progetto entusiasmamnte che mi rende felice".

articolo tradotto da Eurosport Francia

La Flop 11 della Serie A 2019-2020: Balotelli, Ramsey e Lozano che delusioni!

Ligue 1 Galtier: "Icardi è di troppo, trovi un club dove esprimere le sue qualità" 12/08/2022 A 13:48