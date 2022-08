Paris Saint-Germain ha cominciato la Ligue 1 2022-23 con un Neymar e Leo Messi, stante anche l'assenza forzata di Kylian Mbappé per infortunio. Il brasiliano ha ricamato calcio e chiuso con 1 gol e ben 3 assist a tabellino, mandando in rete qualsiasi compagno con traiettorie precise, specie sul calcio piazzato. L'argentino ha invece suggellato la sua prova con una doppietta in 6' (80' e 86'), impreziosita da una gemma di rara bellezza. Ilha cominciato la Ligue 1 2022-23 con un roboante 5-0 rifilato a domicilio al Clermont-Foot . Nel successo della squadra allenata da Christophe Galtier sono brillati soprattutto, stante ancheforzata diper infortunio. Il brasiliano hae chiuso cona tabellino, mandando in rete qualsiasi compagno con, specie sul calcio piazzato. L'argentino ha invece suggellato la sua prova con una(80' e 86'), impreziosita da una

rovesciata fantastica. Sull'illuminante lancio di Leandro Paredes - ancora caldo obiettivo nel la Pulga" ha stoppato di petto spalle alla porta e, in un movimento tanto incredibile quanto continuo, ha superato Mory Diaw, l'estremo difensore del Clermont-Foot, con una Chilena-pallonetto da cineteca. Messi ha infatti realizzato il gol del definitivo 5-0 con una. Sull'illuminante lancio di Leandro Paredes - ancora caldo obiettivo nel mercato estivo della Juventus - "" ha stoppato di petto spalle alla porta e, in un movimento tanto incredibile quanto continuo, ha superato, l'estremo difensore del Clermont-Foot, con unada cineteca.

Stade Gabriel-Montpied in visibilio e tutti in piedi ad applaudire un fenomeno assoluto, capace ancora, nonostante i 35 anni d'età, di regalare giocate spettacolari. C'è chi l'ha definita come una rovesciata "semplice" per un giocatore simile, ma rivedendo più volte l'azione del gol si comprende quanto Messi possa rendere facili anche giocate dal coefficiente di difficoltà molto elevato, specie per la qualità dello stop di petto, in corsa e spalle alla porta. Sicuramente il tocco finale non è quello voluto, perché colpisce la sfera con la punta del suo poetico mancino e non di collo pieno, ma ciò non toglie nulla al valore della giocata in sé. Si tratta peraltro della prima marcatura in Chilena per il fenomeno di Rosario.

