surclassando 7-1 il Lille di Paulo Fonseca. Nel successo del club parigino, Kylian Mbappé e Neymar mettono a tacere qualsiasi rumor su potenziali dissidi in questa coppia. Il francese sigla il gol più veloce nella storia della Ligue 1 – o, meglio, dalla stagione 2006-07, ossia da quando Opta raccoglie questo tipo di dati statistici – andando in rete dopo 8 secondo su assist visionario di Leo Messi, e chiude con una tripletta. O’Ney sigla invece una doppietta e serve tre assist ai compagni, confermandosi appieno, specie a livello mentale, in questo progetto PSG versione 2022-23. 17 gol fatti, 3 subiti, punteggio pieno e primo big match dominato. Il Paris Saint-Germain di Christophe Galtier non smette d’incantare neppure nella cornice del Pierre Mauroy di Lilla,di Paulo Fonseca. Nel successo del club parigino,mettono a tacere qualsiasi rumor suin questa coppia. Il francese sigla il gol più veloce nella storia della Ligue 1 – o, meglio, dalla stagione 2006-07, ossia da quando Opta raccoglie questo tipo di dati statistici – andando in rete dopo 8 secondo su assist visionario di Leo Messi, e chiude con una. O’Ney sigla invece unae serveai compagni, confermandosi appieno, specie a livello mentale, in questo progetto PSG versione 2022-23.

Il resto è quasi noia, per parafrasare una nota canzone di Franco Califano. La superiorità dei parigini è, a tratti, imbarazzante e il Lille deve giocoforza svolgere il ruolo di vittima sacrificale non designata. Non inganni il computo dei tiri in porta, coi padroni di casa che chiudono avanti 10-9: la squadra di Fonseca non è mai pericolosa e va in gol soltanto su una sbavatura della difesa ospite, mentre il PSG crea davvero tantissime occasioni e Léo Jardim evita una goleada ancora più clamorosa. Al festival del gol, oltre a Mbappé e Neymar, partecipano anche Messi (destro da biliardo) e Achraf Hakimi, autore del provvisorio 0-3.

Ad

Ligue 1 Al PSG è vietata la Coca Cola, sponsor storico del club 18/08/2022 ALLE 16:52

Il tabellino

LILLE – PSG 1-7 (primo tempo 0-4)

LILLE (4-2-3-1): Jardim; Diakité, Fonte, Alexsandro (71’ Djalò), Ismaily; André (58’ Martin), Gomes; David, Gudmundsson (59’ Virginius), Bamba; Yazici (58’ Zhegrova). All. Fonseca.

PSG (3-4-1-2): Donnarumma; Sergio Ramos (81’ Pereira), Kimpembe, Marquinhos; Hakimi (81’ Mukiele), Verratti (63’ Sanches), Vitinha (84’ Paredes), Nuno Mendes (63’ Bernat); Messi; Mbappé, Neymar. All. Galtier.

GOL: 1’, 66’ e 87’ Mbappé (P), 27’ Messi (P), 39’ Hakimi (P), 43’e 52’ Neymar (P), 54’ Bamba (L).

ASSIST: 1’ Messi (P), 27’ Nuno Mendes (P), 39’, 66’ e 87’ Neymar (P), 52’ Hakimi (P).

AMMONITI: 35’ Ramos (P), 83’ David (L).

ARBITRO: Clément Turpin.

Il momento social

La cronaca del match in 8 momenti chiave

01’ INCREDIBILE MBAPPÉ!! Rete del PSG dopo soli 8 secondi – la più veloce in Ligue 1 dalla stagione 2006-07 – con Neymar che batte il calcio d’inizio e appoggia per Messi. La Pulga lancia in profondità il numero 7 e il gioco è fatto: pallonetto di Mbappé a superare Jardim in uscita.

27’ MESSIIIIII!! Dopo l’assist geniale, anche il colpo da biliardo per il 2-0 dei parigini. L’argentino comincia l’azione e apre sulla sinistra per Nuno Mendes. Passaggio rasoterra di quest’ultimo verso il dischetto, dove Messi infila col piattone destro all’angolino.

39’ TRIS DI HAKIMI!! L’ex Inter scappa via sulla destra e chiede l’uno-due a Neymar; il brasiliano ovviamente non sbaglia il passaggio di ritorno e mette il terzino davanti a Jardim. Tocco d’interno destro e palla che s’infila sul primo palo.

43’ ECCOLO NEYMAR, POKER PSG!! Mancava solo la rete al brasiliano, autore di un 1° tempo sontuoso. Vitinha dà avvio all’azione, Messi prova a rifinire ma il suo passaggio viene deviato da Gomes. Poco male per gli ospiti, visto che la palla finisce in area a Neymar e Jardim non può evitare il gol.

52' 5-0 PSG, ANCORA NEYMAR!! Adesso la squadra di Galtier si diverte completamente. Hakimi recupera palla al limite e mette in mezzo, velo strepitoso di Mbappé e Neymar, tutto solo, può spiazzare Jardim per la doppietta personale.

54' BAMBA, IL GOL DELLA BANDIERA!! Ripartenzaz Lille, con Ismaily che mette in mezzo dalla sinistra. Il numero 7 di casa prima trova la grandissima parata di Donnarumma e poi, sul tap-in, infila in rete per il gol della bandiera del Lille.

66' DOPPIETTA PER MBAPPÉ!! Azione stupenda del PSG, con l'uno-due elegantissimo tra Neymar e il francese. Il brasiliano aspetta poi il taglio in profondità del suo compagno e gli serve un pallone col contagiri, mettendolo davanti a Jardim. Sinistro potente da posizione defilata e palla che si infila sotto la traversa.

87' SEMPRE MBAPPÉ!! Dilagano gli ospiti, col francese che fissa il punteggio sull'1-7. Sempre ottima l'intesa odierna con Neymar: altro lancio del brasiliano per la profondità di Mbappé; quest'ultimo entra in area e fulmina Jardim sul primo palo con un altro potente destro.

Il migliore

Neymar. Ricama per qualsiasi compagno, realizza una doppietta e, con gesti continui, mette a tacere qualsiasi voce di dissidi con Mbappé, al quale serve peraltro due assist dei tre messi a referto oggi. Semplicemente, O'Ney.

Il peggiore

Alexsandro. Dalla sua parte il PSG sfonda sistematicamente con Neymar e Mbappé. Serata da incubo, ma contro questi fenomeni c'è ben poco da fare.

Xavi: “Ritorno di Messi al Barça? Ora è impossibile, ma in futuro…”

Calciomercato Le 5 trattative che vi siete persi oggi (17/08) 17/08/2022 ALLE 21:04