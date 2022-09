Il Paris Saint-Germain ha visto il proprio valore aumentare del 28% durante la stagione 2021-2022, posizionandosi come la squadra di calcio più grande e in più rapida crescita al mondo. Più in generale, in cinque anni, il valore del club della capitale francese è aumentato di quasi il 300%, la crescita più forte tra tutte le società di calcio studiate. Lo dice la rivista Forbes, analizznado tutte le franchigie di tutti gli sport al mondo.

E così, il Paris Saint-Germain si colloca per il secondo anno consecutivo tra le prime 50 franchigie sportive di maggior valore nello sport mondiale, settimo per valore nel calcio. Unico riferimento francese in questa classifica, il PSG è valutato 3,2 miliardi di dollari dalla rivista americana. Ricordiamo che lo scorso anno Forbes ha valutato il club Rouge & Bleu 2,5 miliardi di dollari.

