L’acquisto di Leo Messi da parte del PSG finisce davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Oggi infatti è andata in scena l’udienza relativa alla denuncia presentata da un gruppo di soci del Barcellona e del più grande club di tifosi del Barça in Francia contro il Paris Saint-Germain per la firma di Leo Messi e le regole del fair play finanziario.

Il cuore della questione è tutto intorno alla differenza di trattamento a livello di singoli campionati europei sulle norme riguardanti il fair play finanziario dei club. Messi inffatti si trasferì dal Barcellona al PSG proprio perché il club catalano non poteva più sostente le regole a livello economico imposte dalla Liga. Regola che però non ci sono in Francia. In quanto entrambi Paesi facenti parte dell’Unione Europea, alcuni soci appunto del Barcellona uniti alla comunità di tifosi della squadra catalana in Francia sono andati dritti alla Corte di Giustizia della UE per chiedere di “risolvere” la cosa.

La richiesta è che il Paris Saint-Germain venga sanzionato e che vengano apportate alcune modifiche alle regole del calcio: i denuncianti chiedono che tutte le leghe europee siano governate al loro interno dallo stesso identico tipo di fair play finanziario.

"I ricorrenti rilevano, in particolare – si legge nel testo del ricorso -, che nel caso di specie esiste una disparità tra le disposizioni degli Stati membri tale da falsare le condizioni di concorrenza nel mercato interno. Secondo i ricorrenti, la circostanza che la Liga de futbol profesional (Lega calcio professionistico spagnola) richieda, al contrario della lega francese, il rispetto di un rapporto del 70 % tra salari e proventi ammissibili configura una tale distorsione che penalizza, di fatto, il FC Barcellona".

Nel ricorso, la richiesta è che venga ordinato alla Commissione Europea di:

ordinare alla Fédération française de Football di cessare con effetto immediato qualsivoglia distorsione normativa della concorrenza e di conformarsi al regolamento sulla concessione di licenze alle società sportive e sul fair play finanziario della UEFA;

di cessare con effetto immediato qualsivoglia distorsione normativa della concorrenza e di conformarsi al regolamento sulla concessione di licenze alle società sportive e sul fair play finanziario della UEFA; avviare una procedura di infrazione nei confronti della Francia per aiuti di Stato illegali al Paris Saint-Germain ;

; sospendere alcune decisioni normative, tra le quali la decisione del 25 giugno 2021, con cui la commissione di controllo delle società sportive professionistiche della Direzione nazionale per il controllo di gestione della LFP non ha adottato alcun provvedimento amministrativo nei confronti del Paris Saint-Germain e la decisione della LFP, non pubblicata, con cui quest’ultima ha approvato il contratto stipulato tra Lionel Messi e il Paris Saint-Germain.

Sembra una notizia di quelle destinate alle pagine social più che alle reali attenzioni, ma nel caso venga accolta la questione potrebbe portare a un serio stravolgimento dei campionati di tutti i Paesi che fanno parte dell’Unione Europea. Nel caso invece in cui la denuncia dei soci e dei tifosi non vada a buon fine, è già pronto un piano B che ha come protagonista la Liga. Infatti, Javier Tebas, numero uno della lega spagnola, è favorevole ad avere le stesse regole per tutti i campionati europei e verrà proposto che le norme a livello finanziario del campionato spagnolo siano il modello da seguire da parte di tutti i campionati a livello europeo. Vedremo cosa ne verrà fuori.

