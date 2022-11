Lionel Messi si ferma. L'argentino del PSG , come riferisce il club parigino, è alle prese con un'infiammazione al tendine d'Achille e rimarrà a riposo in via precauzionale: salterà la sfida di Ligue 1 di domenica sul campo del Lorient per poi tornare regolarmente a disposizione di Galtier in occasione del match casalingo di domenica 13 novembre al Parco dei Principi contro l'Auxerre, ultimo impegno del PSG prima della sosta per i Mondiali in Qatar.

E a proposito di Mondiali, lo stop di Messi non sembra in grado di pregiudicare in alcun modo la sua presenza alla fase finale dei Campionati del mondo che prenderà il via il 20 novembre in Qatar. L'Argentina, inserita nel Girone C con Arabia Saudita, Polonia e Messico, debutterà il 22 novembre contro l'Arabia Saudita con calcio d'inizio alle ore 11 italiane.

