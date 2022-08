Il nuovo direttore tecnico del PSG Luis Campos ha riorganizzato in molti aspetti il club francese. Il dirigente spagnolo ha inserito nell'organico un nuovo nutrizionista che ha portato delle regole rigide nello spogliatoio parigino. Ai calciatori non saranno permesse le bibite zuccherate, in particolare Coca Cola e tè freddo.

"Ragazzi, contattatemi!": Yarmolenko strizza l'occhio a Coca-Cola

Il fatto è curioso perchè la Coca Cola è uno sponsor storico del club con una partnership che ormai vanta una durata di 22 anni.

Psg e la collaborazione con Coca Cola Credit Foto Eurosport

Per gli sportivi è ormai risaputo che questo tipo di bevande non trovano spazio nella dieta. Cristiano Ronaldo fu protagonista di un siparietto diventato virale quando in un post partita tolse le bottiglie del marchio americano dal tavolo, invitando gli spettatori a bere acqua.

Altro che CR7, il ct della Russia stappa e beve la Coca Cola

