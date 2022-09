Vince e convince il PSG di Galtier, al quinto successo in 6 partite in Ligue 1 e di . Contro il Nantes per i parigini è sufficiente lo strapotere di Kylian Mbappé: il fenomeno francese realizza una doppietta utile ad instradare definitivamente il match prima di lasciare spazio dalla panchina a Neymar nell'ultima mezzora di partita. Di Nuno Mendes il gol del definitivo 3-0 che chiude i giochi. , al quinto successo in 6 partite in Ligue 1 e nuovo capolista a pari punti con il Marsiglia . Contro il Nantes per i parigini è sufficiente lo strapotere di Kylian Mbappé: il fenomeno francese realizza una doppietta utile ad instradare definitivamente il match prima di lasciare spazio dalla panchina a Neymar nell'ultima mezzora di partita. Di Nuno Mendes il gol del definitivo 3-0 che chiude i giochi.

La nota negativa della serata è rappresentata dal brutto infortunio occorso a Vitinha: il centrocampista ex Porto è stato colpito al ginocchio da un bruttissimo intervento di Fabio, che nella circostanza ha rimediato il rosso diretto. E' molto probabile che il PSG possa perdere il nuovo acquisto per diverse partite, a cominciare dall'esordio in Champions League contro la Juventus di martedì prossimo.

Il tabellino

Nantes-PSG 0-3

NANTES (3-4-2-1): Lafont; Pallois, Girotto, Castelletto (66' Corchia); Fabio, Appiah, Moutoussamy (80' Doucet), Chrivella; Mohamed (80' Coco), Blas (85' Bouakline); Guessand (66' Ganago). All.: Kombouare

PSG (3-4-3): Donnarumma; Danilo Pereira, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Verratti (62' Sergio Ramos), Vitinha (33' Renato Sanches), Bernat (46' Nuno Mendes); Sarabia (71' Ekitike), Messi, Mbappé (63' Neymar). All.: Galtier

GOL: 18', 54' Mbappé, 68' Nuno Mendes

AMMONITI: 33' Pallois, 50' Verratti, 57' Mbappé, 69' Sergio Ramos

ESPULSI: 24' Fabio

NOTE: recupero 8'

