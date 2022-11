Prove di disimpegno? O problemi finanziari? Per il momento è difficile rispondere, ma qualcosa si sta delineando proprio nei giorni in cui sta decollando il Mondiale: il Qatar, attraverso la sua Qatar Sports Investments (QSI) arrivata nel 2011, potrebbe cedere una quota del Paris Saint-Germain di cui è proprietario. Anche se la vendita completa è ormai del tutto esclusa. Lo ha confermato lo stesso presidente del club parigino Nasser Al-Khelaïfi in un intervento alla trasmissione TalkSport.

"La gente parla sempre del PSG, pensando che abbiamo solo soldi da spendere. Non è vero. Abbiamo investito settanta milioni nel club. Oggi vale più di 4 miliardi. Come ho detto, abbiamo diverse offerte di acquisizione. È un buon affare, un affare fantastico. Un'offerta di acquisto di 4 miliardi? Più di 4 miliardi, ovviamente, c'è stata. Non abbiamo intenzione di vendere il club, ma perché non una piccola percentuale? Stiamo valutando diverse offerte". Se Nasser Al-Khelaïfi stima un valore di 4 miliardi di euro per il PSG, Forbes valuta il club circa 3 miliardi. Intanto, L'Equipe ha scritto del potenziale interesse di un fondo di investimento americano e ritiene che la quota "vendibile" possa aggirarsi tra il 10% (300 milioni di euro) e il 15% (450 milioni di euro).

