Match attesissimo questo posticipo domenicale del Parco dei Principi. In una delle sfide più sentite di Francia, il PSG ha visto interrompersi la sua striscia di vittorie consecutive in Ligue 1, con il Monaco che ha imposto un meritato 1-1. Parigini che hanno cominciato a mille il match ma son finiti sotto dopo un micidiale contropiede degli ospiti, avviato da Camara e concluso da Volland, infortunatosi al 20' sull'azione del gol. Nella seconda metà di primo tempo, i padroni di casa hanno continuato a dominare il gioco, colpendo anche un clamoroso doppio palo con Messi e Mbappè al 45'.

Nella ripresa i parigini hanno continuato a spingere, trovando il gol del pari soltanto al 70', con Neymar che prima si è guadagnato un penalty e poi lo ha realizzato spiazzando Nubel. Nel finale della sfida il Paris Saint Germain ha colpito un altro palo con Hakimi, sfiorando altre due volte con Mbappè il gol del definitivo 2-1. Da segnalare un piccolo parapiglia nel finale che ha coinvolto Hakimi ed Henrique.

In virtù di questo risultato i ragazzi di Galtier agganciano dunque il Marsiglia ed il Lens in testa alla Ligue 1, a quota 10 punti. Monaco che sale invece a quota 5 punti dopo 4 giornate.

Il tabellino

PSG (3-4-3): Donnarumma; Ramos, Kimpembe, Marquinhos (dall'87' Mukiele); Hakimi, Sanches (dal 63' Pereira), Verratti, Mendes; Messi (dall'87' Sarabia), Mbappé, Neymar.

Monaco (3-5-2): Nubel; Disasi, Maripan, Badiashile; Aguilar, Camara (dal 74' Lucas), Golovin (dal 64' Embolo), Fofana, Henrique; Volland (dal 25' Akliouchè, dal 64' Minamino), Ben Yedder.

GOL - 20' Volland (M), 70' rig. Neymar (P)

ASSIST - Golovin (M)

NOTE: AMMONITI - Neymar (P), Akliouchè (M), Camara (M), Kimpembè (P), Badiashille (M), Hakimi (P), Henrique (M)

ESPULSI - Nessuno

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

21' RETEEEEE! 0-1 MONACO! VOLLAND! Contropiede micidiale degli ospiti con Camara che recupera in mediana su Messi e Golovin che imbuca per il tedesco, perfetto nel difendersi da Kimpembe ed imbucare Donnarumma da fuori area. Palla a fil di palo e ospiti avanti.

37' DONNARUMMA, PERFETTO! Tuffo plastico del portierone azzurro che legge la traiettoria di Henrique e devia in corner l'insidioso calcio di punizione.

44' DOPPIO PALO PSG! CLAMOROSO! Invenzione di Messi che si libera al limite dell'area, lascia partire un mancino terrificante e centra il palo. La palla carambola poi sui piedi di Mbappè che, da due passi, con Nubel a terra e la porta spalancata, spedisce clamorosamente di nuovo sul palo. CHE OCCASIONE PER IL PSG!

49' BEN YEDDER, SI DIVORA LO 0-2! Imbucata in profondità per il francese che salta Donnarumma, uscito a vuoto fuori area, ma poi con un pallonetto non riesce a recapitare il pallone nella porta vuota.

59' MIRACOLO DI NUBEL! Serpentina di Messi in area di rigore, scarico per Mbappè e conclusione a botta sicura parata da due metri da Nubel. Sfortunato anche Renato Sanches a sfiorare il palo sulla ribattuta dal limite dell'area.

69' CHECK VAR IN CORSO per un tocco netto ai danni di Neymar in area di rigore. Vedremo quella che sarà la decisione del direttore di gara.

71' RETEEEEEEEE! 1-1! NEYMAR spiazza Nubel e riporta i conti in parità. Rigore perfetto del brasiliano che la mette sul palo dopo aver disorientato il portiere ospite con la sua rincorsa.

74' HAKIMI, ALTRO PALO! Conclusione terrificante del marocchino che da fuori area centra il terzo legno del match per i parigini.

IL MIGLIORE

Mohamed CAMARA - Prestazione sontuosa del classe 2000, chiamato a non far rimpiangere il partente Tchouamenì. Il gol dell'1-0 parte da un suo recupero su Messi. Di lì in poi non sbaglia più nulla, recuperando una miriade di palloni ed ergendosi a diga davanti alla difesa.

IL PEGGIORE

Guillermo MARIPAN - Vanifica con la sua ingenuità tutto ciò che di buono avevano fatto i suoi compagni di reparto. Si fa fregare da Neymar in occasione del rigore, su una situazione che è un classico del repertorio del brasiliano. Poteva decisamente fare meglio.

