Il Paris Saint-Germain si prepara ad ufficializzare la chiusura del bilancio 2022 e lo farà con un rosso di 370 milioni di euro. Almeno secondo quanto riportato da l’Equipe. Il buco sarebbe spiegato dal fatto che il club parigino ha già inserito a bilancio parte del nuovo contratto firmato da Kylian Mbappé. Un disavanzo che sarà comunque ufficializzato nelle prossime settimane quando il club sarà obbligato a depositare il bilancio alla DNCG, la Commissione di controllo economico-finanziario dei club in Francia.

Nel dettaglio, prosegue il quotidiano francese, il PSG avrebbe appunto già inserito nel bilancio al 30 giugno 2022 circa un terzo di quanto dovrà versare a Mbappé (secondo Le Parisien circa 630 milioni di euro lordi complessivi, anche se la cifra era stata poi smentita dal club con una nota). La UEFA, secondo uno specialista finanziario citato da L’Equipe, ha autorizzato il club a farlo, sapendo che la stagione in corso segna l’inizio di un nuovo ciclo triennale in cui entrerà in vigore il nuovo fair play finanziario.

Non solo Mbappé: stipendi rosa vicino ai 600 milioni!

Ma ovviamente non è solo il “caso” Mbappé a intaccare i conti del PSG. Il club parigino di proprietà qatariota ha registrato solo per gli stipendi della rosa costi vicino ai 600 milioni di euro, che fanno lievitare tutto il complesso spese fino quasi al miliardo di euro! Dal punto di vista del fatturato però ci sono ricavi record vicini ai 700 milioni di euro; che non bastano però, appunto, a lasciare un rosso di più di 300 milioni.

Il PSG è tra i club che hanno raggiunto un accordo con l’UEFA per il FPF: nel dettaglio, i parigini dovranno pagare una multa pari a 10 milioni di euro, con ulteriori 55 milioni di sanzione legati al rispetto di diversi paletti economici fissati dalla UEFA per le prossime stagioni. Inoltre, il peso della massa salariale dovrà essere progressivamente ridotto e non superare il 70% delle entrate dal 2025 al 2026. Il club francese si è inoltre impegnato a riferire alla UEFA ogni sei mesi sull’andamento della sua situazione con “obiettivi finanziari intermedi”.

