Prosegue l'incredibile marcia del PSG in Ligue 1. I parigini trovano il decimo successo (con due pareggi) in dodici giornate di Campionato, stendendo 0-3 a domicilio l'Ajaccio. Ospiti che sono partiti forti sin dai primi minuti, creando problemi a Leroy con Messi. Al 25', su assist dell'argentino, Mbappè ha poi sbloccato la sfida con uno dei suoi consueti inserimenti in profondità. Il francese ha poi avuto due altre grandi chance nei minuti finali del primo tempo, senza però riuscire a trovare la via della rete.

Nella ripresa, i ritmi del match sono calati in maniera vistosa. Il Psg ha controllato il possesso del pallone, con i padroni di casa che non sono praticamente mai riusciti a calciare verso la porta di Donnarumma. Al 78', su assist di tacco di Mbappè, Messi ha poi siglato il gol dello 0-2, dopo aver deliziosamente scartato Leroy un attimo prima. 3' più tardi è giunto il definitivo 0-3 di Mbappè, ovviamente su assist di Messi.

In virtù di questo risultato, il PSG sale a quota 32 punti in classifica dopo 12 giornate, allungando momentaneamente a +6 sul Lorient secondo.

Leo Messi (Ajaccio-PSG - Ligue 1) Credit Foto Getty Images

Il tabellino

Ajaccio (4-4-2): Leroy; Youssouf, Gonzalez, Avinel, Koné (dal 75' Diallo); Bayala (dal 57' Nouri), Coutadeur, Marchetti, Belaïli (dall'85' Ismael); Moussiti-Oko (dal 57' Hamouma), El Idrissy (dal 75' Barreto).

PSG (4-3-1-2): Donnarumma; Hakimi, Mukiele, Marquinhos (dall'85' El Chadaille), Bernat; Fabian Ruiz (dall'85' Zaire-Emery), Verratti, Sanches (dal 61' Vitinha); Soler (dal 71' Sarabia); Mbappé (dall'85' Ekitike), Messi.

GOL - 25' Mbappe (P), 78' Messi (P), 81' Mbappe (P) Primo tempo 0-1

ASSIST - Messi (P, 0-1), Mbappè (P, 0-2), Messi (P, 0-3)

NOTE: AMMONIZIONI - Verratti (P)

ESPULSIONI - Nessuno

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

25' RETEEEEE! MBAPPE! 0-1! Palla per Messi sulla trequarti, verticalizazzione sublime per il francese che, servito a tu per tu con Leroy, deve solo insaccare di prima col mancino. Ancora l'accoppiata Messi-Mbappè.

37' MBAPPE, SI DIVORA LO 0-2! Galoppata di Hakimi sulla destra, palla in mezzo per Mbappè e francese che, a porta completamente indifesa, calcia clamorosamente alto con il piattone destro. Che chance!

42' MBAPPE, ALTRO BRIVIDO! Ennesima imbucata per il francese che accelera ma a tu per tu con Leroy calcia alto col mancino.

Kylian Mbappé, Ajaccio-PSG Credit Foto Getty Images

52' BERNAT, AD UN PASSO DALLO 0-2! Classica imbucata sul secondo palo di Messi per l'inserimento del terzino spagnolo, murato dall'uscita bassa di Leroy.

57' LEROY, DECISIVO! Imbucata di Hakimi per l'inserimento di Sanches, bravo a calciare ad incrociare col destro. Gran tuffo del portiere di casa.

78' RETEEEE! MESSI! 2-0! Tocco di tacco di Mbappè per l'argentino che riceve in area, salta Leroy e deposita in rete con il sinistro. Gol splendido creato dalla coppia d'attacco parigina.

81' RETEEEEEEE! MBAPPE, 0-3! Altro assist di Messi che serve il francese al limite dell'area. Sinistro violento del transalpino che, pur perdendo l'equilibrio al momento del tiro, riesce a battere Leroy sul suo palo.

IL MOMENTO SOCIAL

L'MVP

Lionel MESSI - Quando gioca così è una goduria per gli occhi. Detta i tempi della manovra offensiva ospite, deliziando il pubblico con i suoi dribbling e le sue morbide imbucate. Ottavo e nono assist in 11 presenze in Ligue 1, conditi con il nono gol stagionale. Leggenda.

IL PROMOSSO

Kylian MBAPPE - Siamo ancora ad ottobre ma lui è già a 14 gol siglati in stagione, 10 in Ligue 1, dove aggancia e supera nella stessa serata Neymar in testa alla classifica marcatori. Pericoloso quando scatta in profondità; letale quando può farlo sulle assistenze al bacio di Messi.

IL BOCCIATO

Mohamed YOUSSOUF - Mbappè fa il bello ed il cattivo tempo sulla sua fascia, battendolo sistematicamente in velocità ed umiliandolo continuamente negli uno contro uno. Colpi enormi sul gol dello 0-1. Serata da dimenticare in fretta.

