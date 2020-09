Il giocatore più pagato al mondo? Lionel Messi! Cristiano Ronaldo "scende" alla n° 2, almeno per quanto riguarda ingaggio lordo e ricavi da sponsorizzazioni. La forbice tra i due alieni del calcio è fissata a 9 milioni di dollari, ad attestare il sorpasso in vetta Questi i dati di Forbes che nel dualismo Messi-Ronaldo vede questa volta l’argentino in testa alla classifica.