PALLONE D'ORO 2021: LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Ore 19,19 - Chiellini su Twitter: "Momento indimenticabile"

"Sono molto onorato per questo tredicesimo posto nella prestigiosa classifica del Pallone d’Oro e ringrazio chi mi ha votato. È il coronamento dell’impresa fatta insieme ai miei compagni della Nazionale agli Europei, ma anche di tanti anni di vittorie con la maglia della Juventus. A 37 anni lo considero un altro momento indimenticabile della mia carriera".

Ore 19,10 - I trofei sono in viaggio

Tutto pronto per la consegna degli agognati trofei? Sì, anche loro stanno arrivando al Théâtre du Châtelet...

Ore 18,50 - Chiellini 13°, Bonucci 14°

Arrivano i nostri: i difensori della Juventus e della Nazionale italiana, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini si piazzano rispettivamente al 14° e 13° posto.

Ore 18,28 - "Benzema risentito, diserterà la cerimonia"

Secondo il quotidiano spagnolo "Sport", l'attaccante del Real Madrid Karim Benzema diserterà la cerimonia di Parigi. Questo perché "risentito dalla notizia del terzo posto". Alla serata, praticamente per le stesse motivazioni, mancherà anche Cristiano Ronaldo.

Benzema. Credit Foto Getty Images

Ore 18,18 - La classifica ufficiale dal 19° al 17° posto: c'è Kjær

19°: Mason Mount (Chelsea/Inghilterra)

(Chelsea/Inghilterra) 18°: Simon Kjær (Milan/Danimarca)

(Milan/Danimarca) 17°: Luis Suarez (Atletico Madrid/Uruguay)

Ore 18 - La classifica ufficiale dal 30° al 20° posto: c'è Barella

29° ex aequo: Cesar Azpilicueta (Chelsea/Spagna)

(Chelsea/Spagna) 29° ex aequo: Luka Modric (Barcellona/Croazia)

(Barcellona/Croazia) 26° ex aequo: Nicolò Barella (Inter/Italia)

(Inter/Italia) 26° ex aequo: Ruben Dias (Manchester City/Portogallo)

(Manchester City/Portogallo) 26° ex aequo: Gerard Moreno (Villarreal/Spagna)

(Villarreal/Spagna) 25°: Phil Foden (Manchester City/Inghilterra)

(Manchester City/Inghilterra) 24°: Pedri (Barcellona/Spagna)

(Barcellona/Spagna) 23°: Harry Kane (Tottenham/Inghilterra)

(Tottenham/Inghilterra) 21° ex aequo: Bruno Fernandes (Manchester United/Portogallo)

(Manchester United/Portogallo) 21° ex aequo: Lautaro Martinez (Inter/Argentina)

(Inter/Argentina) 20°: Riyad Mahrez (Manchester City/Algeria)

Ore 17,39 - L'annuncio: "Quest'anno assegneremo 2 premi"

Annuncio social sibillino da parte dell'organizzazione, che annuncia due premi, rimandando a una quanto mai clamorosa possibilità di ex aequo. In realtà, possibile che il riferimento al secondo premio non sia altro che un riconoscimento speciale a Simon Kjær (partito in giornata da Milano) per aver salvato la vita a Christian Eriksen dopo il malore accusato dall'interista durante la partita Danimarca-Finlandia nell'Europeo della scorsa estate.

Ore 17,27 - La guida completa al Pallone d'Oro 2021

Ore 17,20 Dani Alves: "Farei vincere Eriksen"

ore 17

Amici di Eurosport, benvenuti da Stefano Fonsato alla diretta scritta della serata di assegnazione del Pallone d'Oro 2021 al Théâtre du Châtelet di Parigi. I tre principali candidati? Lionel Messi e Robert Lewandowski.

Mancini: "Pallone d'Oro a Jorginho, ha vinto di tutto"

