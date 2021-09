INT - FINISCE IL PRIMO TEMPO! Italia U21-Lussemburgo U21 2-0 con Pirola (al 7') e autorete di Olesen al (12').

45' - 3' di recupero!

42 - DUE KO NEI DUE MATCH GIA' DISPUTATI PER I LUSSEMBURGHESI: 1-2 in casa contro il Montenegro e 0-6 in Svezia.

39' - COLOMBO! Sinistro da ottima posizione: il pallone si alza - di poco - alto sopra la traversa.

36' - FA DAVVERO CALDO A EMPOLI! Temperatura che lambisce i 30 gradi e ritmi che ne risentono parecchio...

33' - MEDINA! Colpo di testa alto di pochissimo su cross dalla destra di Ikene. L'intesa tra i difensori azzurri, alla loro prima partita insieme, è ancora tutta da trovare...

31' - LUSSEMBURGO PERICOLOSISSIMO CON CURCI! Destro potente appena dentro l'area su disperato tentativo di tackle di Pirola: gran riflesso di Carnesecchi!

30' - MEZZ'ORA DI GIOCO: Italia U21-Lussemburgo U21 2-0!

27' - Azzurrini a caccia del tris.

21' - Italia che deve fare attenzione ai lunghissimi lanci dei lussemburghesi...

18' - CURCI! Gran pallonetto dalla distanza! Palla alta non di molto: pericoloso il Lussemburgo.

16' - L'ITALIA SFIORA IL TRIS! Gran traversone dalla sinistra di Cancellieri: Ricci, sul secondo palo, non ci arriva per un soffio!

13' - AMMONITO CURCI! L'attaccante lussemburghese cade in area dopo un presunto contatto con Curci. Per l'arbitro è simulazione. Il contatto, per quanto leggero, c'è stato: giallo probabilmente eccessivo.

12' - AUTORETE DEL LUSSEMBURGO DI OLESEN E 2-0 PER L'ITALIA! Sul destro a giro di Tonali da clacio di punizione, incompresione tra difensore e portiere ospite: Olesen infila maldestramente Fox in uscita.

11' - ATTERRATO CANCELLIERI! Punizione dalla sinistra per l'Italia...

7' - GOOOOOL! GOOOOOOL! 1-0 ITALIA CON PIROLA! Colpo di testa vincente, angolatissimo, su palla scodellata da Tonali da calcio di punizione: il match parte subito in discesa per la band di Nicolato! Gran gol da parte del centrale difensivo del Monza, scuola Inter!

5' - ATTENZIONE A CURCI! L'attaccante lussemburghese scatta lanciato dal portiere ai danni di Pirola: l'attaccante ospite, poi, conclude in bocca a Carnesecchi in uscita.

Fischio d'inizio!

Battono gli Azzurrini, in tenuta originale. Completo rosso, invece, per gli avversari lussemburghesi.

La formazione del Lussemburgo Under 21

Lussemburgo Under 21 (4-3-3): Fox; Bearnardy, Olesen, D'Anzico, Schmit; Latic, Medina, Ikene, Osmanovic; Curci, Bernard. A dsip.: Baiverlin, Erkus, Klisurica, Kuete Nsidjine, Monteiro de Oliveira, Sacras, Sinner, Turping. CT: Cardoni.

La formazione dell'Italia Under 21

Italia (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Carboni, Pirola, Udogie; Ricci, Tonali, Rovella; Colombo, Piccoli, Cancellieri. A disp.: Plizzari, Brescianini, Calafiori, Cambioso, Ferrarini, Papetti, Slcedo, Yeboah. CT: Nicolato.

Fischio d'inizio alle 17,30

Amici di Eurosport, benvenuti da Stefano Fonsato alla diretta scritta del match valevole per il gruppo F delle qualificazioni al campionato europeo Under 21. E' la gara d'esordio degli Azzurrini di Nicolato, a un nuovo ciclo d'età. Fischio d'inizio alle 17,30 allo stadio "Carlo Castellani" di Empoli. Arbitra lo slovacco Peter Kralovic. Italia inserita nel gruppo F, già partito: Montenegro (2 partite giocate) punti 4, Svezia (1) 3, Bosnia Erzegovina (1) 1, Irlanda (0) 0, Italia (0) 0, Lussemburgo (2) 0.

