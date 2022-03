Seconda nel gruppo F ad un solo punto dalla Svezia ma con due partite da giocare, l'Italia Under 21 del c.t. Nicolato cerca punti preziosi contro i pari età del Montenegro, penultimo in classifica. L'obiettivo degli azzurrini resta la qualificazione diretta ai prossimi Europei in programma nel 2023. Segui la diretta testuale del match su Eurosport!

Il tabellino

Montenegro U21-Italia U21 1-1

MONTENEGRO U21 (4-2-3-1): Ivezic; Pesukic, Perovic, Babic, Raznatovic; Brnovic, Janjic; Vukcevic, Divanovic, Krstovic; Rakorijac. All.: M. Vukotic

ITALIA U21 (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Lovato, Okoli, Parisi; Portanova, Esposito, Ricci; Colombo, Lucca, Vignato. All.: P. Nicolato.

ARBITRO: B. Berke

GOL: 37' Rakorijac, 39' Ricci

AMMONITI: 34' Krstovic

ESPULSI:

NOTE:

La cronaca LIVE

39 - Primo gol in azzurro per Samuele Ricci, bravo a sorprendere nella circostanza Ivezic.

39 - RICCIIIII!! RICCIIIII!! LA RIAPRE SUBITO L'ITALIA!!! Cross dalla destra di Bellanova, una leggera deviazione favorisce Ricci che dentro l'area scarica in porta il gol del pari!

37 - RAKORIJAC! MONTENEGRO IN VANTAGGIO! Posizione dubbia dell'attaccante dei padroni di casa, che lascia scendere un pallone deviato e fulmina Carnesecchi col sinistro.

36 - Okoli tocca un altro pallone difficile per Carnesecchi, costretto a spazzare in fallo laterale: allarga le braccia disperato Nicolato, molto deluso dai suoi.

34 - Arriva il primo giallo del match per Krstovic.

31 - Prova Lucca a servire il tagli centrale di Vignato con un bel filtrante: l'esterno del Bologna viene però anticipato.

28 - Italia in evidente confusione: poco movimento e nessuna traccia per gli Azzurrini, sin qui messi alle corde dall'aggressività degli avversari.

24 - JANJIC CI PROVA, PORTANOVA DECISIVO!! Deviazione provvidenziale del centrocampista genoano sulla conclusione avversaria: palla in corner, Italia ancora in evidente affanno.

19 - PARISI!! DI POCO A LATO!! Prima occasione del match per gli Azzurrini col tiro dai 25 metri di controbalzo dell'esterno: conclusione che finisce fuori, scortata con lo sguardo da Ivezic.

18 - Si fa vedere il Montenegro, più in palla dell'Italia in questa fase: Brnovic va alla conclusione dal limite, palla altissima.

14 - Si fa vedere il Montenegro sulla destra con Vukotic: il cross è respinto da un ottimo Portanova.

12 - Fallo fischiato a centrocampo a Lucca, sin qui in evidente difficoltà: la punta azzurra per ora non riesce a far valere i propri mezzi atletici, costantemente anticipato dai centrali montenegrini.

09 - Match sin qui poco spettacolare: il Montenegro pensa solo a difendersi, l'Italia per ora muove il pallone senza rendersi pericolosa.

06- Risponde l'Italia con un'azione pericolosa chiusa dal cross di Vignato: esce e fa sua la sfera Ivezic.

04 - Sbaglia Bellanova nel cercare Lucca, ne approfitta il Montenegro che va alla conclusione con Kristovic: Carnesecchi blocca senza problemi.

02 - Inizio aggressivo da parte degli Azzurrini, che hanno preso subito in mano le operazioni. E' rimasto intanto a terra Parisi, caduto male sulla caviglia sinistra: non sembrano esserci particolari problemi per lui.

01 - PARTITI!! E' iniziato il match tra le rappresentative Under 21 di Montenegro e Italia!

00 - A Podgorica risuona l'inno di Mameli: gli azzurrini sono ormai pronti a scendere in campo!

00 - Buonasera amici di Eurosport da parte di Iacopo Erba e benvenuti alla diretta testuale di Montenegro U21-Italia U21, match valido per le qualificazioni ai prossimi Europei in programma nel 2023 in Romania-Georgia. I ragazzi di mister Nicolato, secondi ad un punto dalla Svezia ma con due partite da recuperare, puntano a dar seguito all'importante vittoria per 2-0 ottenuta in Irlanda lo scorso 12 novembre. Per il tecnico azzurro un ultra-offensivo 4-3-3, guidato in attacco da Lucca supportato da Vignato e Colombo.

