ITALIA-MONTENEGRO 0-0 (in corso)

34' - Non si sblocca il risultato: Italia fin qui decisamente più pericolosa del Montenegro, ma agli azzurrini manca un po' di intensità a livello di manovra.

31' - Si è conclusa sull'1-1, intanto, la sfida tra Lussemburgo e Irlanda. Primo punto per i lussemburghesi, mentre l'Irlanda sale a quota 4.

28' - CANCELLIERI VICINO AL GOL!

Bello spunto dell'attaccante azzurro che entra in area dal vertice sinistro, rientra sul destro e calcia verso la porta trovando l'opposizione con i pugni di Izevic, attento e reattivo.

27' - Rovella carica il destro dalla distanza: conclusione un po' strozzata che termina ampiamente sul fondo, nessun brivido per Izevic.

24' AMMONITO OBRADOVIC

Primo giallo dell'incontro, lo rimedia il difensore del Montenegro che entra duramente a forbice su Udogie: corner corto per l'Italia vicino alla bandierina di sinistra. Lo batte Tonali, pallone che attraversa tutta l'area di rigore e si perde sul fondo dall'altra parte.

22' - Provvidenziale anticipo di Udogie in piena area: il difensore azzurro impedisce a Vukcevic di arrivare sul pallone che, dopo un rimpallo, termina docilmente tra le mani di Carnesecchi.

18' - In corso altre 2 partite del Girone F: Lussemburgo-Irlanda sono sull'1-1 all'88', la Svezia sta vincendo 1-0 in Bosnia quando abbiamo superato da poco l'ora di gioco.

15' - Siamo arrivati al quarto d'ora, il risultato non si sblocca al Menti: ritmo non elevato e qualche errore di troppo da entrambe le parti.

12' - Montenegro molto schiacciato in questa prima parte di gara: la squadra di Vukotic fa fatica a ripartire, il pallone è costantemente tra i piedi dei giocatori azzurri.

9' - OCCASIONE ITALIA!

Sugli sviluppi della punizione calciata da Tonali si accende una mischia, il pallone arriva sul destro di Colombo che calcia ma trova la deviazione di Milic che si salva in corner. Primo squillo degli azzurrini.

8' - Ricci steso sulla trequarti sinistra: punizione da posizione interessante per l'Italia.

5' - Qualche problema per Pesukic che ha rimediato un colpo alla testa dopo uno scontro di gioco: il terzino destro del Montenegro è comunque in grado di proseguire il match.

2'- Bella iniziativa di Bellanova che conquista il fondo dalla destra e crossa a centro area: traiettoria bassa, Milic anticipa tutti e spazza.

1' - PARTITI!

Il primo pallone è gestito dall'Italia.

Paolo Nicolato, commissario tecnico dell'Italia Under 21 Credit Foto Getty Images

LA SQUADRA ARBITRALE

L'arbitro dell'incontro è il norvegese Espen Eskas, gli assistenti sono Kim Thomas Haglund e Oystein Ytterland, il quarto ufficiale è Rohit Saggi.

SQUADRE IN CAMPO

Italia e Montenegro hanno fatto ingresso sul terreno di gioco del Menti: è tutto pronto per il calcio d'inizio della sfida valida per il Girone F di qualificazione a Euro 2023. Prima, però, gli inni nazionali.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (4-3-3) - Carnesecchi; Bellanova, Okoli, Lovato, Udogie; Ricci, Tonali (C), Rovella; Yeboah, Colombo, Cancellieri. Ct. Nicolato

MONTENEGRO (4-2-3-1) - Ivezic; Pesukic, Milic, Obradovic, Raznatovic; Janjic, Brnovic; Vukcevic, Vukotic, Sijaric; Krstovic. Ct. Vukotic.

LUSSEMBURGO BATTUTO 3-0 ALL'ESORDIO

Per gli azzurrini allenati dal commissario tecnico Paolo Nicolato si tratta del secondo impegno nel girone: all'esordio, venerdì scorso al Castellani di Empoli, è arrivato un comodo successo per 3-0 sul Lussemburgo firmato dalle reti di Pirola e Cancellieri (con in mezzo un'autorete di Olesen). Nel Girone F, oltre a Italia, Montenegro e Lussemburgo ci sono anche Irlanda, Svezia e Bosnia. Sarà proprio quest'ultima la prossima avversaria degli azzurrini l'8 ottobre a Zenica con calcio d'inizio alle ore 15.

