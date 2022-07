31 - GOOOOOL! PAREGGIA SUBITO LA ROMA! Sugli sviluppi di un corner tocca di testa nella propria porta di Inacio!

29 - GONCALVES! SEGNA LO SPORTING! Spiazzato Rui Patricio, rigore perfetto e lusitani in vantaggio.

27 - CALCIO DI RIGORE PER LO SPORTING! Ibanez stende Edwards in area di rigore, il direttore di gara non ha dubbi e concede penalty ai padroni di casa.

25 - Rochinha prova al volo dai 25 metri su una respinta da corner, ma la sua conclusione si perde altissima sul fondo.

21 - Calcia dal limite Ugarte, aprendo il piattone destro: la conclusione è debole e gestita facilmente da Rui Patricio.

17 - Risponde la Roma: Pellegrini si avventa in area su un cross di Celik deviato, bravo Coates in anticipo a salvare lo Sporting.

14 - RUI PATRICIO! SUPER PARATA SU GONCALVES! Messa male stavolta la Roma, Ibanez sbaglia aprendo un'autostrada per Goncalves che arriva al limite e calcia: grande risposta del portiere della Roma.

11 - Tre falli consecutivi da parte dei giocatori dello Sporting: lusitani molto aggressivi in questo inizio di gara. Punizione invitante per la Roma dai 25 metri.

08 - Errore goffo in disimpegno con i piedi di Rui Patricio, ma lo Sporting non ne approfitta.

06 - Buon inizio sulla sinistra di Spinazzola, già autore di un paio di discese pericolose sulla fascia.

04 - Ottima palla in verticale tra le linee di Pellegrini per Abraham, che era prossimo a spingere in porta la sfera. Il guardalinee segnala però fuorigioco.

02 - Inizia forte lo Sporting Lisbona con una conclusione da fuori area: para senza problemi Rui Patricio.

01 - PARTITI! E' iniziato il match tra Sporting e Roma!

20.55 Ci siamo, tra poco più di 5 minuti arriverà il fischio d'inizio del match!

20.44 Una curiosità dal campo: Matic vestirà per la prima volta la numero 8. Il suo precedente numero, il 21, è infatti passato a Dybala: segnali che, nonostante il ritardo nell'ufficializzare l'affare, non ci sono intoppi per l'approdo della Joya in giallorosso.

Ore 20.41 Le due squadre sono sul terreno di gioco per effettuare il riscaldamento.

Ore 20.30 Queste le formazioni ufficiali della gara, che si giocherà a Faro:

SPORTING (3-4-3): Israel, Novo Neto, Coates, Inacio; Pedro Porro, Ugarte, Matheus Nunes, Reis; Edwards, Pedro Gonçalves, Rochinha. All. Amorim All. Amorim

ROMA (3-4-3): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Spinazzola; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

Ore 20.10 - Buonasera amici di Eurosport da parte di Iacopo Erba e benvenuti alla diretta testuale di Sporting Lisbona-Roma! Dopo le convincenti vittorie con Sunderland e Portimonense gli uomini di Josè Mourinho affrontano il più impegnativo dei test pre stagionali sin qui disputati. Non sarà presente Paulo Dybala, per il quale si stanno ancora stendendo i contratti e limando gli ultimi dettagli, così come gli infortunati Calafiori e Darboe.

