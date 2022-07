38 - Aveva pareggiato Kane su grande assist di Kulusevski, ma lo svedese era partito in netta posizione irregolare al momento dell'assist.

36 - PERISIC! OCCASIONE TOTTENHAM! Dai 20 metri l'ex Inter scarica un potente sinistro rasoterra, che finisce a lato di poco!

30 - IBANEZ! GOL DELLA ROMA! Corner perfetto di Dybala per la testa del brasiliano, che svetta e lascia impietrito Lloris!

29 - Ottima palla di prima di Zalewski per Abraham, che entra in area da sinistra e calcia: Sanchez si immola e mette in corner.

25 - SON VICINO AL VANTAGGIO! Lancio per Perisic, che taglia in area e fa la sponda di testa per il coreano: la conclusione al volo è alta di poco.

22 - Taglio di Son perfetto per tempi, Karsdorp lo mette giù a ridosso dell'area: per il direttore di gara non ci sono gli estremi per il fallo.

20 - Il Tottenham prova a prendere campo con un lento giropalla orizzontale, che la Roma per il momento non fatica a gestire.

17 - Grande chance per il Tottenham, che grazie ad un lancio di Hojbjerg libera il taglio di Doherty e Kane: i due si ostacolano senza arrivare all'impatto con il pallone nell'area piccola.

13 - Corner dalla sinistra battuto a rientrare a cercare Smalling: la zuccata dell'inglese finisce distante dalla porta di Lloris.

10 - Brutta palla persa da Zaniolo, ma Son e Kane non ne approfittano.

08 - Dybala è vittima costante delle attenzioni speciali degli avversari: duro contrasto sulla trequarti di Bissouma, che stende la Joya.

05 - Si sveglia anche il Tottenham sul ribaltamento di fronte: palla forte dalla destra di Kulusevski per Son, Karsdorp salva tutto con un'ottima diagonale.

05 - Grande palla di Zalewski per Zaniolo, che taglia davanti a Romero in area: l'ex Atalanta stende il 22, nessun fischio del direttore di gara.

04 . Inizio di grande personalità della Roma, che prova ad accendere subito tutti i suoi giocatori più tecnici: si fa vedere ancora Dybala, che però sbaglia la giocata col tacco.

02 - SUBITO DYBALA! Grande spunto a sinistra di Zalewski che serve a rimorchio la Joya: doppio grande intervento di Lloris, anche Abraham aveva mancato il tap-in!

01 - PARTITI! E' iniziata la gara ad Haifa!

Ore 19.30 Queste le formazioni ufficiali della gara di I-Tech Cup, che si gioca al Sammy Hofer Stadium di Haifa:

TOTTENHAM (3-4-3): Lloris; Sanchez, Romero, Dier; Doherty, Hojbjerg, Bissouma, Perisic; Kulusevski, Kane, Son. All.: Conte

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Dybala; Abraham. All.: Mourinho

Ore 19.30 - In spasmodica attesa di Wijnaldum, intanto impegnata a piazzare gli esuberi sul mercato (Shomurodov ad un passo dal Bologna, Villar vicino alla Sampdoria) ma, soprattutto, con la testa ben piantata su un impegno che dirà molto, pur preso con le dovutissime pinze. La Roma di Josè Mourinho si regala una partita per cuori forti contro il Tottenham di Antonio Conte ad Haifa e prova subito a far vedere la sua versione più accattivante e spregiudicata, con Dybala gettato nella mischia assieme a Pellegrini, Zaniolo ed Abraham. Un testa che darà indicazioni interessanti sullo status di forma dei capitolini, candidati al ruolo di autentica mina vagante della prossima Serie A.

