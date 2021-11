IRLANDA U21 - ITALIA U21 0-1 in corso

Il tabellino

IRLANDA (3-4-2-1): Maher; O'Brien, McGuinness, Bagan; O'Connor, Kilkenny, Coventry, Wright; Smallbone, Noss (56' Ebosele); Whelan (56' Kayode). All. Crawford

ITALIA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Lovato (33' Pirola), Okoli, Cambiaso; Rovella, Esposito, Ricci; Colombo, Lucca, Vignato. All. Nicolato

ARBITRO: H. Fesnic

GOL: 31' Lucca

AMMONITI: 67' Kayode

69 - Si fa vedere in avanti l'Irlanda: sugli sviluppi di un calcio piazzato la sfera carambola sui piedi di Eboseli, che apre il piattone destro: palla alta di poco, Carnesecchi non era uscito in maniera perfetta.

67' - Giallo per simulazione a Kayode, che si lascia andare goffamente in area dopo un contatto leggerissimo con Okoli: Fesnic ammonisce l'attaccante irlandese.

64 - Ritmo bassissimo a Dublino: l'Italia controlla senza alzare i giri del motore, Irlanda inesistente in questa fase di gara.

60' - Bella l'intesa sull'out di sinistra tra Rovella e Cambiaso, Ebosele chiude in corner sventando una potenziale azione pericolosa.

56 - Doppio cambio per l'Irlanda: escono Noss e Whelan, dentro Ebosele Kayode

53 - Tornano a premere gli azzurrini, che coinvolgono bene sulla sinistra Cambiaso: l'esterno crossa di esterno destro, spazza fuori McGuinness.

50 - Prova ad affacciarsi in avanti l'Irlanda, ma Okoli e Pirola fanno buona guardia proteggendo l'uscita puntuale di Carnesecchi.

46' - CAMBIASOOO!! CHE BELLA CONCLUSIONE!! Il terzino del Genoa sfrutta una ribattuta incerta della difesa avversaria per calciare al volo di sinistro dai 25 metri, palla alta di poco sopra la traversa della porta di Maher.

46' - RIPARTITI!! L'Italia muove il primo pallone del secondo tempo.

45' + 2 - FINE PRIMO TEMPO A DUBLINO!! Sull'uscita avventurosa di Carnesecchi il direttore di gara fischia la conclusione della prima frazione di gioco: regge il vantaggio italiano firmato Lucca.

45 - Fesnic assegna 2 minuti di recupero

44 - Dominio Italia in questa fase finale di prima frazione: Ricci prepara bene il tiro ma strozza troppo la conclusione, palla fuori.

42 - Cambiaso in calo dopo un buon avvio di gara: l'esterno del Genoa controlla in maniera maldestra una bella sventagliata di Esposito, regalando di fatto la rimessa laterale all'Irlanda.

39 - VIGNATOOOO! DI UN SOFFIO A LATO!! Maher si salva miracolosamente sul destro dai 20 metri dell'attaccante azzurro, che si prepara benissimo la conclusione e calcia di un nulla alla destra del palo!!

37 - Vento fortissimo e grande freddo a Dublino: le condizioni atmosferiche sono in evidente peggioramento, ma per ora il palleggio italiano non sembra condizionato.

33 - Problema al flessore della coscia sinistra per Lovato, che deve lasciare il campo: entra al suo posto Pirola.

31 - LUCCAAAAAAAAAAAA!!! LUCCAAAAAAA!!! VANTAGGIO ITALIAAA!!! Secondo gol dell'attaccante del Pisa in queste qualificazioni: errore evidente di O'Brien, che scivola in area e lascia lì la sfera apparecchiata per Lucca, che ritrova finalmente la rete dopo 5 partite!!

27 - Esposito si incarica della battuta dopo una vistosa scaramuccia in campo con Rovella: il centrocampista colpisce in pieno la barriera.

26 - Grande movimento spalle alla porta di Lucca, che fa a sportellate con O'Brien e alla fine guadagna un buon calcio di punizione dal limite.

24 - Smallbone ha sul destro una buona chance, ma la spreca completamente calciando debolmente dal limite dell'area: Carnesecchi controlla la sfera senza problemi.

20 - Fondamentale intervento di Lovato, che legge il movimento di Wright e con la testa mette in corner!

18 - Prova a mettersi in partita anche Lucca con una sponda pregevole per Colombo, anticipa faticosamente O'Connor.

15 - Prende ritmo la fase offensiva italiana: stavolta è Samuele Ricci a calciare dal limite, la sua conclusione non impensierisce Maher.

13 - VIGNATO!! CHE CHANCE PER L'ITALIA! Gran cross dalla destra di Bellanova per l'esterno che prova la semirovesciata al volo, palla fuori di poco!

10 - Bella iniziativa personale di Vignato, che attende troppo per calciare di destro: la sua conclusione viene murata dalla difesa avversaria.

08 - Prova a farsi vedere l'Italia: cross impreciso dalla sinistra di Cambiaso, non riesce ad arrivarci Colombo.

05 - Molto timidi i ragazzi di Nicolato in questo avvio, sorpresi dall'assetto tattico e dalla grande aggressività degli avversari.

03 - Primo pericolo per gli Azzurrini: Wright mette dentro un cross che Carnesecchi alza con qualche difficoltà in corner.

01 - PARTITI!! E' iniziata la sfida al Tallaght Stadium di Dublino: primo pallone giocato dai padroni di casa.

- Buonasera amici di Eurosport da parte di Iacopo Erba e benvenuti al match di qualificazione alla fase finale della UEFA European Under-21 Championship Georgia-Romania 2023 tra Irlanda e Italia! Per gli azzurrini di Nicolato si tratta di una sfida fondamentale: la nostra Nazionale è infatti seconda nel Gruppo F con 10 punti conquistati in 4 partite e vincendo oggi metterebbero pressione alla capolista Svezia, al comando a quota 11. Salutata la stella Tonali, restano comunque diversi i giocatori di spicco presenti nel nostro undici titolare: fari puntati sul bomber del Pisa Lucca, ma anche sulla coppia genoana Rovella-Cambiaso.

