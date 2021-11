IRLANDA U21 - ITALIA U21 0-1 in corso

Il tabellino

Ad

IRLANDA (3-4-2-1): Maher; O'Brien, McGuinness, Bagan; O'Connor, Kilkenny, Coventry, Wright; Smallbone, Noss; Whelan. All. Crawford

Qualificazioni Mondiali Europa Italia-Svizzera, le ufficiali: Belotti, Acerbi e Barella dal 1' 5 MINUTI FA

ITALIA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Lovato (33' Pirola), Okoli, Cambiaso; Rovella, Esposito, Ricci; Colombo, Lucca, Vignato. All. Nicolato

ARBITRO: H. Fesnic

GOL: 31' Lucca

ASSIST:

AMMONITI:

ESPULSI:

NOTE:

45' + 2 - FINE PRIMO TEMPO A DUBLINO!! Sull'uscita avventurosa di Carnesecchi il direttore di gara fischia la conclusione della prima frazione di gioco: regge il vantaggio italiano firmato Lucca.

45 - Fesnic assegna 2 minuti di recupero

44 - Dominio Italia in questa fase finale di prima frazione: Ricci prepara bene il tiro ma strozza troppo la conclusione, palla fuori.

42 - Cambiaso in calo dopo un buon avvio di gara: l'esterno del Genoa controlla in maniera maldestra una bella sventagliata di Esposito, regalando di fatto la rimessa laterale all'Irlanda.

39 - VIGNATOOOO! DI UN SOFFIO A LATO!! Maher si salva miracolosamente sul destro dai 20 metri dell'attaccante azzurro, che si prepara benissimo la conclusione e calcia di un nulla alla destra del palo!!

37 - Vento fortissimo e grande freddo a Dublino: le condizioni atmosferiche sono in evidente peggioramento, ma per ora il palleggio italiano non sembra condizionato.

33 - Problema al flessore della coscia sinistra per Lovato, che deve lasciare il campo: entra al suo posto Pirola.

31 - LUCCAAAAAAAAAAAA!!! LUCCAAAAAAA!!! VANTAGGIO ITALIAAA!!! Secondo gol dell'attaccante del Pisa in queste qualificazioni: errore evidente di O'Brien, che scivola in area e lascia lì la sfera apparecchiata per Lucca, che ritrova finalmente la rete dopo 5 partite!!

27 - Esposito si incarica della battuta dopo una vistosa scaramuccia in campo con Rovella: il centrocampista colpisce in pieno la barriera.

26 - Grande movimento spalle alla porta di Lucca, che fa a sportellate con O'Brien e alla fine guadagna un buon calcio di punizione dal limite.

24 - Smallbone ha sul destro una buona chance, ma la spreca completamente calciando debolmente dal limite dell'area: Carnesecchi controlla la sfera senza problemi.

20 - Fondamentale intervento di Lovato, che legge il movimento di Wright e con la testa mette in corner!

18 - Prova a mettersi in partita anche Lucca con una sponda pregevole per Colombo, anticipa faticosamente O'Connor.

15 - Prende ritmo la fase offensiva italiana: stavolta è Samuele Ricci a calciare dal limite, la sua conclusione non impensierisce Maher.

13 - VIGNATO!! CHE CHANCE PER L'ITALIA! Gran cross dalla destra di Bellanova per l'esterno che prova la semirovesciata al volo, palla fuori di poco!

10 - Bella iniziativa personale di Vignato, che attende troppo per calciare di destro: la sua conclusione viene murata dalla difesa avversaria.

08 - Prova a farsi vedere l'Italia: cross impreciso dalla sinistra di Cambiaso, non riesce ad arrivarci Colombo.

05 - Molto timidi i ragazzi di Nicolato in questo avvio, sorpresi dall'assetto tattico e dalla grande aggressività degli avversari.

03 - Primo pericolo per gli Azzurrini: Wright mette dentro un cross che Carnesecchi alza con qualche difficoltà in corner.

01 - PARTITI!! E' iniziata la sfida al Tallaght Stadium di Dublino: primo pallone giocato dai padroni di casa.

- Buonasera amici di Eurosport da parte di Iacopo Erba e benvenuti al match di qualificazione alla fase finale della UEFA European Under-21 Championship Georgia-Romania 2023 tra Irlanda e Italia! Per gli azzurrini di Nicolato si tratta di una sfida fondamentale: la nostra Nazionale è infatti seconda nel Gruppo F con 10 punti conquistati in 4 partite e vincendo oggi metterebbero pressione alla capolista Svezia, al comando a quota 11. Salutata la stella Tonali, restano comunque diversi i giocatori di spicco presenti nel nostro undici titolare: fari puntati sul bomber del Pisa Lucca, ma anche sulla coppia genoana Rovella-Cambiaso.

Mancini: "I ragazzi sono tranquilli. Dispiace per Ciro e Giorgio"

Qualificazioni Mondiali Europa Jorginho merita di vincere il Pallone d'Oro perché... 5 ORE FA