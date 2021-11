ITALIA U21 - ROMANIA U21 0-0 in corso...

Il tabellino

Ad

ITALIA (4-3-3): Turati; Ferrarini, Scalvini, Canestrelli, Quagliata; Fagioli, Ricci, Ranocchia; Mulattieri, Piccoli, Cancellieri. All.: Nicolato.

Serie A Sala: "Salvare San Siro? Servono soldi e un uso. Se Moratti..." 41 MINUTI FA

ROMANIA U21 (4-2-3-1): Popa; Țîrlea, Racovițan, Dragusin, Țicu; Albu, Dican; Miculescu, Corbu, Popescu; Stoica. All.: Bratu

ARBITRO: H. Osmers

GOL:

ASSIST:

AMMONITI:

ESPULSI:

NOTE:

17 - Provvidenziale anticipo di testa di Racovitan su Piccoli: il cross dalla sinistra per la punta dell'Atalanta era molto invitante e ben calibrato.

15 - Bel tacco di Mulattieri a premiare la sovrapposizione sulla sinistra di Quagliata: il cross, basso e teso, è ribattuto dalla difesa ospite.

10 - Cancellieri apre a destra per Piccoii, che prova a puntare Ticu: attento il difensore romeno, che non si fa dribblare e poi respinge la conclusione dell'attaccante azzurro.

08 - Giocano bene gli Azzurrini, ma troppa imprecisione nell'ultimo passaggio: Scalvini si inserisce bene sulla sinistra ma il cross di Mulattieri per lui è completamente sbagliato.

05 - Bella chiusura difensiva di Scalvini, il più giovane oggi schierato in campo: il giocatore dell'Atalanta è infatti nato nel 2003.

02 - Prova subito a farsi vedere Piccoli, che devia al volo sugli sviluppi di un corner: blocca Popa.

01 - PARTITI!!! E' iniziata la gara allo Stirpe.

- Nicolato cambia 10 degli 11 giocatori schierati a Dublino: confermato il solo Samuele Ricci, che veste anche la fascia da capitano. Negli avversari c'è titolare Dragusin, difensore della Sampdoria di proprietà della Juventus.

- Buon pomeriggio amici di Eurosport da parte di iacopo Erba e benvenuti alla diretta testuale del match amichevole tra le Nazionali Under 21 di Italia e Romania! La sfida di oggi, in programma, allo stadio "Benito Stirpe" di Frosinone, sarà utile al c.t. Nicolato per sperimentare soluzioni alternative all'undici titolare proposto nelle ultime uscite. L'obiettivo, per gli Azzurrini, è dare seguito alla buona prestazione arrivata contro l'Irlanda. Una vittoria esterna per 2-0 che ha consentito all'Italia di tenere il passo della Svezia capolista del gruppo di qualificazione ai prossimi Europei, in programma nel 2023.

Serie A Da Dybala a Immobile, indisponibili e dubbi alla ripresa UN' ORA FA