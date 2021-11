ITALIA U21 - ROMANIA U21 4-2 in corso...

Il tabellino

ITALIA (4-3-3): Turati (46' Russo) ; Ferrarini (46' Cambiaso) , Scalvini, Canestrelli (88' Okoli), Quagliata (46' Parisi); Fagioli (62' Rovella), Ricci (62' Cortinovis), Ranocchia (46' Esposito); Mulattieri (62' Pellegri), Piccoli (46' Vignato), Cancellieri (62' Colombo). All.: Nicolato.

ROMANIA U21 (4-2-3-1): Popa; Țîrlea, Racovițan, Dragusin, Țicu (46' Ispas); Albu, Dican (66' Serban) ; Miculescu (66' Pitu), Corbu, Popescu (75' Munteanu); Stoica. All.: Bratu

ARBITRO: H. Osmers

GOL: 29' Canestrelli (aut.), 41' Racovican, 42' Mulattieri, 61', 68', 71' Canestrelli

AMMONITI: 45' Dican

ESPULSI:

NOTE:

90 - Osmers concede 2 minuti di recupero.

88 - Standing ovation per Canestrelli, che lascia il campo ad Okoli.

87 - Cross basso pericoloso da parte di Pellegri, Cortinovis non legge le intenzioni del compagno e non arriva sul pallone.

85 - Altra bella trama degli azzurri, che prima con Cambiaso e poi con Vignato provano a sfondare sulla destra senza però trovare il varco giusto.

81 - L'Italia ora gestisce il finale di partita, senza rinunciare a provare a rendersi pericolosa: molto attivo in questa fase Cortinovis, che con grande energia tiene in costante apprensione gli avversari.

77 - PELLEGRI!!! CHE BOTTA, PARA POPA! L'attaccante del Milan sceglie la rasoiata sul primo palo, trovando la pronta risposta dell'estremo difensore ospite!

75' - Quarto cambio nelle fila romene: fuori Popescu, dentro l'attaccante della Fiorentina Munteanu.

71 - PAZZESCO!!! CANESTRELLIIII!!! 4-2!! Gol identico a quello del 3-2: ancora spizzata su corner di Colombo, ancora inserimento perfetto di Canestrelli. Tripletta per lui!

68 - GOOOOOOOOOOOOLLLLL!!! CANESTRELLIIIIIII!!, PAZZESCO, DOPPIETTA ALL'ESORDIO!!! Altro colpo di testa sugli sviluppi di un corner, Colombo spizza e Canestrelli, dimenticato da Ispas, la spinge in porta per il sorpasso azzurro!

66 - Due cambi per la Romania: Pitu rileva Miculescu, Serban entra al posto di Dican.

62 - Altri 4 cambi per l'Italia: entrano Rovella, Cortinovis, Colombo e Pellegri. Fuori Fagioli, Ricci, Mulattieri e Cancellieri.

61 - GOOOOOOOLLLL!!! GOOOOOOLLLL DELL'ITALIA, SEGNA CANESTRELLIIIIII! Cross perfetto dalla destra di Cambiaso e il difensore azzurro è bravo stavolta a scavalcare Popa di testa!!

60 - Bene adesso l'Italia, che trova spesso la traccia in verticale per far male alla Romania: è ancora Parisi a correre verso il fondo, Dragusin attento.

56 - PARISI!!! CHE ERRORE, COSA HA SBAGLIATO!!! Bellissima imbucata in profondità di Fagioli per il giocatore dell'Empoli, che invece di servire Mulattieri in mezzo all'area calcia clamorosamente a lato!

56 - Ottima lettura in uscita da parte di Russo, che anticipa in presa bassa l'inserimento di Popescu.

52 - ANCORA POPA!!! CHE PARATA SU CANCELLIERI!!! Vola l'estremo difensore romeno ad alzare in corner la splendida conclusione da fuori dell'attaccante azzurro, intervento spettacolare!

49 - Cambiaso sbaglia e regala il pallone a Stoica in posizione pericolosa, è brava poi la difesa azzurra a liberare.

46 - Un cambio anche per la Romania: fuori Ticu, dentro Ispas.

46 - SI RIPARTE!!! Ben 5 i cambi per l'Italia: oltre al secondo portiere Russo entrano in campo anche Cambiaso, Parisi, Esposito e Vignato.

45 + 1 - Concesso un minuto di recupero.

45 - Brutto fallo a centrocampo di Dican su Piccoli, Osmers estrae prontamente il cartellino giallo per il centrocampista romeno.

42 - MULATTIERIIIIII!! MULATTIERIIIIII!! LA RIAPRE SUBITO L'ITALIA!!! L'attaccante azzurro raccoglie in area di rigore e scarica con il destro, Dican devia la sfera e mette fuori causa Popa! Accorciano immediatamente le distanze gli uomini di Nicolato!

41 - GOL!! RADDOPPIA LA ROMANIA, SEGNA RACOVICAN!!! Calcio d'angolo dalla sinistra battuto ad uscire, il centrale romeno approfitta della marcatura blanda di Ricci e trafigge in tuffo Turati!

40 - Ci prova ancora l'Italia in questo finale di primo tempo: ennesimo cross dall'out di destra di Cancellieri per Piccoli, che colpisce al volo in area di rigore ma mette alto.

39 - Incerto in uscita Turati sulla punizione dalla sinistra di Dican, per sua fortuna non ne approfitta Dragusin che si era inserito con un attimo di ritardo in area di rigore.

36 - Ci prova da fuori anche Canestrelli, ma la sua conclusione è nettamente imprecisa.

34 - Bel cross dalla destra di Cancellieri, Mulattieri stacca bene di testa ma ancora una volta non riesce ad impensierire Popa.

32 - Ci provano ancora i romeni: Dican controlla e spara dai 30 metri, Turati osserva il pallone uscire sul fondo.

29 - GOL DELLA ROMANIA! AUTOGOL DI CANESTRELLI!! Sale in ritardo Scalvini che favorisce la corsa in profondità di Corbu. Per l'esterno ospite è un gioco da ragazzi mettere dentro, il difensore azzurro sbaglia ad intervenire e la mette nella sua porta.

26 - POPAAAA!!! GRAN PARATA SU RICCI!!! Bellissima conclusione da fuori del centrocampista dell'Empoli, il portiere romeno si supera e alza in corner!

23 - Prova a scuotersi ancora Piccoli, che tenta la rovesciata all'altezza del dischetto del rigore: blocca senza problemi Popa.

22 - Nicolato chiede ai suoi di alzare i giri del motore: finora l'Italia ha infatti dominato il gioco, ma il palleggio non è servito a creare pericoli.

19 - Quagliata imprendibile in questa fase di partita: l'esterno dell'Heracles Almelo scappa ancora sulla sinistra e crossa per Ranocchia, che si inserisce bene in area ma non riesce ad indirizzare verso la porta.

17 - Provvidenziale anticipo di testa di Racovitan su Piccoli: il cross dalla sinistra per la punta dell'Atalanta era molto invitante e ben calibrato.

15 - Bel tacco di Mulattieri a premiare la sovrapposizione sulla sinistra di Quagliata: il cross, basso e teso, è ribattuto dalla difesa ospite.

10 - Cancellieri apre a destra per Piccoii, che prova a puntare Ticu: attento il difensore romeno, che non si fa dribblare e poi respinge la conclusione dell'attaccante azzurro.

08 - Giocano bene gli Azzurrini, ma troppa imprecisione nell'ultimo passaggio: Scalvini si inserisce bene sulla sinistra ma il cross di Mulattieri per lui è completamente sbagliato.

05 - Bella chiusura difensiva di Scalvini, il più giovane oggi schierato in campo: il giocatore dell'Atalanta è infatti nato nel 2003.

02 - Prova subito a farsi vedere Piccoli, che devia al volo sugli sviluppi di un corner: blocca Popa.

01 - PARTITI!!! E' iniziata la gara allo Stirpe.

- Nicolato cambia 10 degli 11 giocatori schierati a Dublino: confermato il solo Samuele Ricci, che veste anche la fascia da capitano. Negli avversari c'è titolare Dragusin, difensore della Sampdoria di proprietà della Juventus.

- Buon pomeriggio amici di Eurosport da parte di iacopo Erba e benvenuti alla diretta testuale del match amichevole tra le Nazionali Under 21 di Italia e Romania! La sfida di oggi, in programma, allo stadio "Benito Stirpe" di Frosinone, sarà utile al c.t. Nicolato per sperimentare soluzioni alternative all'undici titolare proposto nelle ultime uscite. L'obiettivo, per gli Azzurrini, è dare seguito alla buona prestazione arrivata contro l'Irlanda. Una vittoria esterna per 2-0 che ha consentito all'Italia di tenere il passo della Svezia capolista del gruppo di qualificazione ai prossimi Europei, in programma nel 2023.

