Il Liverpool ha voglia di festeggiare. E fa bene, perché in questa stagione ha già messo in bacheca la Coppa di Lega, vinta contro il Chelsea ai rigori per 11-10 dopo lo 0-0 dei supplementari, e la Fa Cup, vinta di nuovo contro il Chelsea e di nuovo ai rigori (6-5) . Con due finali vinte così, è giusto che i tifosi siano coinvolti e così è già stato annunciato che domenica 29 maggio la squadra sfilerà per le vie cittadine su invito del sindaco Joanne Anderson.

La sfilata sarà lunga 13.5 km e oltre alla squadra maschile sfilerà un pullman con quella femmile che ha vinto la Women’s FA Cup.

Ovviamente la speranza è quella di poter mostrare non due trofei, ma quattro. Questa domenica si decide infatti la Premier League: il Liverpool è dietro di un punto rispetto al Manchester City, quindi la squadra di Klopp è pressoché condannata a vincere col Wolverhampton e sperare che il City non vada oltre il pareggio con l’Aston Villa. La Premier League è quindi un obiettivo difficile, ma non impossibile.

Più alla portata dei Reds, è invece, è la finale di Champions League, che si giocherà su partita secca con il Real Madrid la sera prima della parata: la speranza è ovviamente che sul pullman salga anche la coppa più famosa e vistosa di tutte, insieme alle altre due (o forse tre?).

