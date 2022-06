Sadio Manè, però, ci ha Bayern Monaco. È tornato in Senegal da eroe dopo una grande stagione con una Coppa d’Africa vinta e una finale di Champions disputata., però, ci ha abituato a gesti di assoluta umanità e anche questa volta non ha perso occasione per stupire tutti, nonostante sia al centro del mercato, con le voci insistenti di un suo possibile passaggio al

È stato proprio l’attaccante del Liverpool a documentare il tutto sul suo profilo Instagram. Sadio ha fatto ritorno nel suo villaggio d’origine, Bambali in Senegal, regalando già una forte emozione a tutto il suo popolo che lo identifica come un vero e proprio eroe in patria. Ma non è tutto, l’attaccante dei reds ha disputato una partitella con alcuni connazionali del posto dove la sua carriera ha avuto inizio: un campo di terra, davanti a una tribuna improvvisata. Non proprio l'erba di Anfield e, come se non bastasse, le condizioni meteo hanno reso la superficie una massa uniforme di fango. Ma tutto ciò non è bastato a far tirare indietro Manè.

Sul proprio account ufficiale ha scritto: "Sono tornato sul campo di Bambaly, dove tutto è iniziato", regalando ancora una gioia immensa alla sua gente, che non ha mai dimenticato nonostante la sua ascesa nel calcio europeo.

