"Chi vorrebbe uno stadio da un milione di posti?": la domanda sporge spontanea dopo che l’opera dell’artista americano Paul Pfeiffer è diventata virale sul web. Uno stadio futuristico che lascia a bocca aperta e che è in grado di accogliere un milione di persone. Le società e le varie organizzazioni sarebbero sicuramente contente di disporre di uno strumento in grado di soddisfare così tante persone nello stesso momento.

Si può fare davvero?

Partiamo invece dalle prime problematiche che ci vengono in mente. Quali città attualmente avrebbero lo spazio fisico e le risorse disponibili per costruire una struttura del genere, i tempi di costruzione non sarebbero brevi e andrebbero risolte diverse questioni anche a livello logistico, come la necessità di nuovi parcheggi oppure un efficiente sistema di trasporto pubblico in modo da soddisfare la domanda.



Passiamo invece alla capienza, uno stadio da un milione di posti è sicuramente affascinante, ma nel lato pratico sarebbe poi anche da riempire ogni weekend. Quali società sono o sarebbero in grado di portare un numero così enorme di persone a vedere un evento sportivo, soprattuto visto la recente pandemia che ha allontanato gli spettatori dagli stadi ed ha aumentato la percentuale di appassionati che usufruiscono del prodotto live dalla propria abitazione attraverso uno schermo o anche più.

I lati positivi

Non concentriamoci però solo su gli aspetti negativi, immaginatevi un milione di persone che come ad Anfield canta "You will never walk" alone e vi saliranno i brividi, o alle grandi coreografie che vengono realizzate negli stadi dai tifosi. Un colpo d’occhio incredibile che lascerebbe senza parole i giocatori impegnati in campo.



Al momento purtroppo o per fortuna si tratta solo di un’opera d’arte, se e mai ne verrà realizzato uno, lasceremo ai posteri l’ardua sentenza di farci sapere com’è. Noi intanto non vogliamo immaginare la fila che ci sarebbe per andare in bagno o a prendere da mangiare.

di Luca Patuelli

